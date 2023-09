Nascann Staidéar Nua Miocróib Inní le Sláinte Chnámharlaigh

Tá eolaithe tar éis teacht ar nasc féideartha idir an micribhithóim gut agus sláinte chnámharlaigh. Fuair ​​​​staidéar le déanaí amach go raibh baint ag miocróib gut áirithe le dlús cnámh, micrea-ailtireacht agus neart. Tugann na torthaí le fios go bhféadfadh go bhféadfaí micribhithóim an inní a athrú chun sláinte chnáimhe a fheabhsú.

Foilsíodh an staidéar, dar teideal “Staidéar dhá chohórt ar an mbaint atá idir an micribiota gut agus dlús cnámh, micrea-ailtireacht agus neart,” in Frontiers in Endocrinology. Rinne na taighdeoirí imscrúdú ar an mbaint atá idir an micribhithóim gut agus scanadh tomagrafaíocht ríomh chainníochtúil forimeallach ardtaifigh (HR-pQCT) den gha agus den tibia in dhá chohórt mhóra.

Bhain na taighdeoirí úsáid as sonraí ó Staidéar Framingham ar an Tríú Glúin agus as an staidéar Fractures Osteoporotic in Men chun a fháil amach an raibh fachtóir inathraithe féideartha ag cur le sláinte chnámharlaigh. Méadaíonn dlús cnámh íseal an baol oistéapóróis agus bristeacha a fhorbairt, go háirithe i ndaoine fásta.

Léirigh na torthaí go raibh baint dhiúltach ag baictéir áirithe, cosúil le Akkermansia agus baictéar Clostridiales DTU089, le sláinte chnámh i ndaoine fásta. Bhí baint ag Akkermansia le murtall roimhe seo, agus tá DTU089 níos flúirseach i ndaoine aonair a bhfuil gníomhaíocht fhisiciúil níos ísle agus iontógáil próitéine acu. Is eol go mbíonn tionchar ag na fachtóirí seo ar shláinte chnámharlaigh.

Fuair ​​​​na taighdeoirí amach freisin go raibh baint ag baictéir áirithe le difríochtaí i limistéar trasghearrtha cnámh, rud a thugann le tuiscint go bhféadfadh tionchar a bheith ag miocróib ar an gcaoi a n-athraíonn an cnámh méid le dul in aois.

Cé go bhfuil gá le níos mó taighde chun na héifeachtaí sonracha atá ag orgánaigh bhaictéaracha ar shláinte chnámharlaigh a thuiscint, tugann an staidéar seo léargais luachmhara ar ról féideartha an mhicribhithóim gut i sláinte cnámh. I ndeireadh na dála, d’fhéadfadh díriú ar mhicribhithóim an phutóige mar chur chuige amach anseo chun sláinte chnámharlaigh a fheabhsú.

Foinsí:

– Staidéar foilsithe in Frontiers in Endocrinology (Gan URL)

– Institiúid Marcus um Thaighde Aosaithe de chuid Scoil Leighis Harvard