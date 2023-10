Todhchaí Bia sa Spás: Plandaí a Fhás le haghaidh Misin Fadtéarmacha

Agus NASA ag ullmhú do mhisin go dtí an ghealach agus go Mars, dúshlán ríthábhachtach amháin is ea foinse bia inbhuanaithe a chinntiú do bhaill chriú le linn a gcuid tréimhsí fada sa spás. Faoi láthair, bíonn spásairí ag brath go príomha ar bhia réamhphacáistithe, a bhfuil teorainneacha aige maidir le cáilíocht agus cothú le himeacht ama. Chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo, tá taighdeoirí ag fiosrú an fhéidearthacht bia a fhás sa spás, an gá atá le hathsholáthar go minic a íoslaghdú agus a chinntiú go mbíonn soláthar bia úr agus cothaitheach ann do mhisin fadtréimhseacha.

Chuir NASA tús leis an tionscadal “Growing Beyond Earth” i gcomhar le Gairdín Luibheolaíoch Fairchild in 2015. Is éard atá i gceist leis an tionscadal seo na céadta rang eolaíochta meánscoile agus ardscoile ar fud na Stát Aontaithe ag fás síolta éagsúla i ngnáthóg cosúil leis an gceann ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta ( ISS). Aistrítear síolta a mbíonn rath orthu sna seomraí ranga seo ansin chuig seomra ag Kennedy Space Centre NASA le haghaidh tuilleadh tástála. Sa deireadh cuirtear na síolta roghnaithe chuig an ISS chun a bhfás i gcoinníollacha microgravity a mheas.

Tá córais speisialaithe forbartha ag NASA freisin chun tacú le fás plandaí sa spás. Is seomra ísealchumhachta é an Córas Táirgthe Glasraí (Veggie) atá in ann sé mhonarcha a choinneáil. Claonadh baill foirne de láimh ar na plandaí, iad a uisciú de láimh. Déanann córas eile, an Córas Seachadta Cothaitheach Fithiseach Éighníomhach (Veggie PONDS), beathú agus uisce plandaí a uathoibriú. Is gléas lán-uathoibrithe é an tArd-Ghnáthóg Phlandaí atá deartha chun staidéar a dhéanamh ar fhás plandaí le rannpháirtíocht íosta foirne.

Tá coinníollacha solais agus cothaitheach ríthábhachtach le haghaidh fás rathúil plandaí sa spás. Rinne sraith turgnaimh ar a dtugtar Veg-04A, Veg-04B, agus Veg-05 iniúchadh ar fhás mustaird Mizuna, barr duilleach glas, faoi choinníollacha solais éagsúla. Cuireadh toradh, comhdhéanamh cothaitheach, agus leibhéil mhiocróbacha na bplandaí spás-fhás i gcomparáid leo siúd a fhástar ar an Domhan. Rinne baill na foirne measúnú freisin ar bhlas, uigeacht agus tréithe eile an táirge. Dhírigh turgnamh eile, Plant Habitat-04, ar idirghníomhaíochtaí plandaí-miocrób agus rinne sé measúnú ar bhlas agus uigeacht piobair chile.

Tá sé léirithe ag turgnaimh tosaigh go bhféadfadh tionchar a bheith ag microgravity ar fhorbairt plandaí ach nach ndéanann sé dochar do shláinte iomlán plandaí. Mar shampla, d'fhás plandaí cruithneachta 10% níos airde i microgravity i gcomparáid lena gcomhghleacaithe ar an Domhan. Léirigh na himscrúduithe ar Fhás Síológ gur féidir le síológa dul in oiriúint do mhicrigravity trí léiriú géine a bhaineann le strusóirí spás-spreagtha a athrú. Scrúdaíodh braiteadh domhantarraingthe i bplandaí tríd an imscrúdú ar Bhrú Domhantarraingt Plandaí a rinne Gníomhaireacht Taiscéalaíochta Aeraspáis na Seapáine (JAXA). Thomhais an staidéar seo tionchar microgravity ar leibhéil chailciam, ag soláthar léargais ar mhodhanna éifeachtacha a dhearadh chun plandaí a fhás sa spás.

Is dúshlán suntasach é soláthar uisce dóthanach maidir le micrea-mheáchan. Léirigh an t-imscrúdú Bainistíochta Uisce Plandaí modh hidreaponach chun uisce agus aer a sholáthar do fhréamhacha plandaí. Rinne staidéar XROOTS tástáil le teicnící hidreapónacha agus aerópacha (aer-bhunaithe) mar roghanna eile ar shaothrú traidisiúnta ithreach. Tá an cumas ag na teicníochtaí seo táirgeadh barr ar scála mór a chumasú le haghaidh taiscéalaíochta spáis amach anseo.

Ina theannta sin, bhain imscrúduithe VEG-03 le saothrú glasraí éagsúla, lena n-áirítear Extra Dwarf Pak Choi, Amara Mustard, agus Red Romaine Lettuce. Le linn an turgnaimh, rinne an spásaire NASA Mike Hopkins an chéad trasphlandú plandaí riamh sa spás, ag aistriú sprouts sláintiúil ó philiúr planda amháin go cinn a bhí ag streachailt i Veggie. Cuireann an trasphlandú rathúil seo féidearthachtaí nua i láthair chun fás plandaí a fheabhsú i micrea-gravity agus leathnú a dhéanamh ar éagsúlacht na mbarr is féidir a fhás sa spás.

De réir mar a leanann NASA lena thaighde agus lena thurgnaimh, is léir gur réiteach tuar dóchais inti do mhisin fadtréimhseacha é plandaí a fhás sa spás. Cabhróidh an t-eolas a gheofar ó na hiarrachtaí seo le teicneolaíochtaí agus modhanna táirgthe bia inbhuanaithe sa spás amach anseo a mhúnlú, ag tacú le spriocanna uaillmhianacha na gníomhaireachta maidir le taiscéalaíocht dhaonna lasmuigh den Domhan.

