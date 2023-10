D’fhéadfadh Oighearchlúid na Graonlainne a bheith Níos Frithsheasmhach in aghaidh Téamh Domhanda ná mar a Ceapadh roimhe seo

Tugann staidéar nua a foilsíodh le déanaí le fios go bhféadfadh oighearchlúid na Graonlainne a bheith níos athléimní i leith téamh domhanda ná mar a chreidtear roimhe seo. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go n-imoibríonn an leathán oighir go mall le téamh a spreagthach ag an duine, rud a chiallaíonn go bhféadfadh sé cosc ​​a chur ar leá a ghearradh ar astuithe gáis cheaptha teasa laistigh de na céadta bliain atá romhainn.

Bhain an staidéar, a rinne taighdeoirí ó Institiúid Potsdam um Thaighde ar Thionchar Aeráide agus ó Ollscoil Artach na hIorua, úsáid as samhlacha ríomhaire chun éifeachtaí féideartha cásanna teochta éagsúla ar an gclár oighir a insamhail. Tháinig siad ar an gconclúid, fiú má sháraítear tairseacha teochta criticiúla go sealadach, go bhféadfaí fós pointe tipping a chosc a mbeadh ardú suntasach ar leibhéal na farraige mar thoradh air sna céadta mílte bliain.

Mar sin féin, cuireann na taighdeoirí béim nach gciallaíonn sé seo gur cheart iarrachtaí chun dul i ngleic le hathrú aeráide a mhaolú. Deir siad go bhfuil sé ríthábhachtach agus práinneach i gcónaí astuithe gáis cheaptha teasa a laghdú agus aghaidh a thabhairt ar théamh domhanda. Leagann an staidéar béim ar a thábhachtaí atá sé teocht an domhain a chobhsú ag nach mó ná 1.5 céim Celsius os cionn leibhéil réamhthionsclaíocha chun cosc ​​a chur ar leá breise an chláir oighir.

Clúdaíonn oighearchlúid na Graonlainne thart ar 80% den oileán is mó ar domhan agus tá sé ag cur le leibhéil na farraige ardaithe faoi láthair. Dá leáfadh sé go hiomlán, thiocfadh ardú thart ar 24 troigh ar leibhéil na mara domhanda, rud a d’fhágfadh iarmhairtí uafásacha do chathracha cósta ar fud an domhain.

Tugann an staidéar seo dóchas, má dhéantar gníomh láithreach chun astuithe gáis cheaptha teasa a laghdú, gur féidir an cás is measa de thitim oighearchlúid agus ardú as cuimse ar leibhéal na farraige a sheachaint. Mar sin féin, tá an t-am chun astaíochtaí a laghdú ríthábhachtach, toisc go bhféadfadh ardú suntasach ar leibhéal na farraige teacht as moill níos mó ná cúpla céad bliain.

Mar fhocal scoir, cé go dtugann an staidéar le tuiscint go bhféadfadh oighearchlúid na Graonlainne a bheith níos athléimní i leith téamh domhanda, leagann sé béim ar an ngá atá le gníomhaíocht phráinneach chun aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide agus na rioscaí a bhaineann le leá oighir-chlúdaigh a íoslaghdú.

