D'fhéadfadh Tonnta Imtharraingteacha Ról Ábhar Dorcha i gClaochlú Réaltaí Neodrón a Nochtadh

Tá bealach nua molta ag foireann fisiceoirí teoiriciúla san India le tuiscint a fháil ar an ról atá ag ábhar dorcha maidir le réaltaí neodrón a thiontú ina bpoill dhubha ag baint úsáide as tonnta imtharraingthe. Is substaint hipitéiseach é ábhar dorcha a chreidtear a idirghníomhaíonn le gnáth-ábhar trí dhomhantarraingt agus b’fhéidir trí idirghníomhaíochtaí neamh-imtharraingteacha laga. D'fhéadfadh na hidirghníomhaíochtaí seo ligean do cháithníní ábhar dorcha a bheith gafa taobh istigh de réalta neodrón, arb é an croí-iarsma dlúth de réalta ollmhór a phléasc mar ollnóva.

Tugann na taighdeoirí le fios go bhféadfadh carnadh ábhar dorcha laistigh de chroílár réalta neodrón a dlús a mhéadú go dtí go dtiteann sé isteach i bpoll beag dubh. D’fhásfadh an poll dubh seo ansin agus dhéanfadh sé an réalta neodrón a shlogadh, rud a d’fhágfadh go mbeadh poll dubh níos lú ná mar a bhíothas ag súil leis. D'fhéadfaí fianaise spleodrach a sholáthar maidir le hábhar dorcha a bhrath nuair a aimsítear poill dhubha ísealmhaise.

Léirigh tuairimí na dtonnta imtharraingthe ó chumaisc péirí poll dubh cheana féin go bhfuil poill dhubh ann laistigh de bhearna mais de 2-5 mais gréine. Molann na taighdeoirí go bhféadfaí cuid de na poill dhubh seo a tháirgeadh le cabhair ó ábhar dorcha. Tugann an staidéar le fios freisin go bhféadfadh staidéar a dhéanamh ar na cumaisc seo léargais thábhachtacha a sholáthar ar nádúr ábhar dorcha agus ar a idirghníomhaíochtaí le núicléóin.

Is é an buntáiste a bhaineann le tonnta imtharraingthe a úsáid chun fianaise ar ábhar dorcha a chuardach ná gurb é an modh is íogaire atá ar fáil chun idirghníomhaíochtaí neamh-imtharraingthe ábhar dorcha le gnáth-ábhar a bhrath. Murab ionann agus brathadóirí eile, ní bhíonn breathnuithe imtharraingthe faoi réir torainn chúlra ó fhoinsí cosúil le neoidríonó.

Mar fhocal scoir, tugann an staidéar seo le fios go bhféadfadh tonnta imtharraingthe faisnéis luachmhar a sholáthar faoin ról atá ag ábhar dorcha i bpoill dubha a dhéanamh ar na réaltaí neodrón. Má bhreathnaítear ar chumaisc na bpoll dubh sa bhreis, d’fhéadfadh sé go mbeidh fisiceoirí in ann samhlacha éagsúla d’ábhar dorcha a mheas agus srianta a chur ar a n-idirghníomhaíochtaí le gnáth-ábhar.

Foinsí:

– Domhan na Fisice: www.PhysicsWorld.com

– Litreacha Athbhreithnithe Fisiciúla: www.prletters.org