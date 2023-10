Amhras a chur ar Einstein agus Euler: Dlíthe Domhantarraingt na Cruinne a Thástáil

Sa bhliain 1915, thug Albert Einstein isteach a theoiric ar Choibhneasacht Ghinearálta, rud a d’athraigh ár dtuiscint ar na cruinne. In ionad spás agus am a mheas mar aonáin sheasta, mhol Einstein go raibh siad dinimiciúil agus fite fuaite le hábhar agus le solas. Mhínigh a chuid cothromóidí an chaoi a gcuaireann ábhar agus an warps spás-am, ag dul i bhfeidhm ar ghluaisne na réalta, réaltraí, agus solais.

Ach an féidir linn a bheith cinnte go mbíonn cothromóidí Einstein bailí i gcónaí? An bhfuil cásanna ann ina bhféadfaí iad a shárú, nó ina mbeadh gá le mionathrú ar na cothromóidí a mhol an matamaiticeoir ón 18ú haois Leonhard Euler? Is ceist í seo a bhfuil eolaithe ag iniúchadh, go háirithe i bhfianaise na rúndiamhra atá fós ann inár gcruinne.

Ceann de na rúndiamhra seo is ea ábhar dorcha, cineál ábhair nach féidir a bhrath le teileascóip reatha. Sna 1930idí, thug Fritz Zwicky faoi deara go raibh cúig oiread níos mó ábhar sa chruinne ná mar a d'fhéadfaimis a bhrath. Thug sé “ábhar dorcha” ar an ábhar seo nach bhfacthas riamh roimhe. Ní raibh na heolaithe in ann cáithníní ábhar dorcha a aithint ná a n-iompraíocht a thuiscint. An bhféadfadh ábhar dorcha a bheith faoi réir fórsaí éagsúla seachas gnáthábhar, rud a thugann dúshlán cothromóid Euler?

Mystery eile is ea an bhreathnú go bhfuil leathnú na cruinne ag luasghéarú, contrártha le teoiric Einstein. Tá eolaithe fós ag iarraidh cúis an iompair seo a thuiscint. An bhfuil substaint “dorcha” eile ann a bhfuil meáchanlár aistarraingteach aici? Nó nach bhfuil teoiric imtharraingthe Einstein infheidhme ar scálaí an-mhór? Tugann na rúndiamhra seo spreagadh chun na dlíthe a mhol Einstein agus Euler a thástáil.

Tá taighdeoirí ag déanamh staidéir ar iompar an domhantarraingthe thar achair ollmhóra sa chruinne. Tá síniú dhomhantarraingthe modhnaithe aitheanta acu ar a dtugtar an “duillín imtharraingteach”. De réir na Coibhneasachta Ginearálta, ba cheart go mbeadh an lúbadh céanna ag solas agus ábhar agus iad ag taisteal trí spás-am a shaobhadh. Trí chomparáid a dhéanamh ar an mbealach a dtiteann réaltraí isteach i toibreacha imtharraingthe agus an chaoi a ndéantar an solas ó na réaltraí sin a shraonadh, is féidir le heolaithe a chinneadh an bhfuil sciorradh imtharraingteach ann.

Mar sin féin, má aimsítear duillín imtharraingteach, tá sé dúshlánach a chinneadh an bhfuil sé mar gheall ar mhodhnú ar dhlíthe Einstein nó mar gheall ar mhodhnú ar chothromóid Euler. Chun idirdhealú a dhéanamh idir an dá cheann, ní mór d’eolaithe an éifeacht ar a dtugtar “athaistriú imtharraingteach” a thomhas, ar féidir é a dhéanamh le teileascóip mar an Ionstraim Speictreascópach Fuinnimh Dorcha agus an Eagar Ciliméadar Cearnógach.

I staidéar le déanaí a foilsíodh in Nature Astronomy, bhain na heolaithe de thátal as nach féidir a chinneadh an bhfuil modhnú ar dhlíthe Einstein nó ar chothromóid Euler á thomhas leis an duillín imtharraingteach amháin. Ach an t-aistriú imtharraingteach a thomhas, d’fhéadfaí an t-idirdhealú sin a dhéanamh. Is é an dúshlán atá ann ná nach féidir le teileascóip ach comhghluaiseacht réaltraí a thomhas, ina bhfuil gnáthábhar agus ábhar dorcha. Bíonn sé deacair éifeachtaí ábhar dorcha agus domhantarraingthe modhnaithe a idirdhealú sa chás seo.

Soláthraíonn athaistriú imtharraingteach, a mbíonn tionchar ag saobhadh ama amháin air, bealach chun acmhainneacht na himtharraingthe a iniúchadh go díreach. Nuair a éalaíonn solas ó acmhainn imtharraingthe, aistríonn a dhath i dtreo dearg, rud a léiríonn an t-aistriú imtharraingteach. Ní hionann an éifeacht seo agus lionsaiú imtharraingteach, rud is cúis le saobhadh spáis agus ama araon.

Mar fhocal scoir, is dianiarracht é iniúchadh a dhéanamh ar bhailíocht chothromóidí Einstein agus Euler chun rúndiamhra ár gcruinne a thuiscint. Cé go mb’fhéidir nach dtugann tomhas an duillín imtharraingteach freagra cinntitheach, d’fhéadfadh sé go gcabhródh tomhas an athaistriú imtharraingteach le hidirdhealú a dhéanamh idir modhnuithe ar dhomhantarraingt Einstein agus cothromóid Euler. Cuirfidh dul chun cinn breise i dteileascóip agus i dteicníochtaí breathnóireachta ar chumas na n-eolaithe fíor-nádúr an domhantarraingthe agus na cruinne a réiteach.

