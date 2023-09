Soláthraíonn Ribíní Graiféin Ardán Níos Fearr do Staidéar Twistronics

D'fhéadfadh cur chuige nua maidir le staidéir twistronics a bhaineann le ribíní graphene smacht níos fearr a thabhairt do thaighdeoirí ar an uillinn casta agus é a dhéanamh níos éasca staidéar a dhéanamh ar na héifeachtaí leictreonacha a eascraíonn as sraitheanna cóngaracha d'ábhair dhéthoiseacha (2D) a chasadh agus a bhrú. Dhírigh staidéir twistronics roimhe seo ar dhá chalóga ábhar a chasadh agus iad a chruachadh, ach ceadaíonn an teicníocht nua bunaithe ar ribín athrú níos leanúnaí ar uillinn an chaid, ag soláthar rialú níos fearr agus ag ligean do staidéar níos éasca ar na héifeachtaí leictreonacha.

Trí sraitheanna d'ábhair 2D a chruachadh agus an uillinn eatarthu a athrú, fuair taighdeoirí amach gur féidir leo airíonna leictreonacha na n-ábhar seo a athrú. Mar shampla, forbraíonn déchiseal de graphene bearna banna nuair a chuirtear i dteagmháil le nítríde bórón heicseagánach. Tarlaíonn sé seo toisc go gcruthaíonn na sraitheanna beagán mímheaitseála de graphene agus hBN sárlaitís moiré, rud a fhágann gur féidir bearna banda a fhoirmiú. Trí na sraitheanna a chasadh tuilleadh agus an uillinn eatarthu a mhéadú, imíonn bearna an bhanna.

Is treo nua go bunúsach in innealtóireacht feiste é an cumas seo chun airíonna leictreonacha a athrú gan athrú a dhéanamh ar chomhdhéanamh ceimiceach an ábhair agus tugadh “twistronics” air. Mar sin féin, is dúshlán i gcónaí uillinneacha casta agus brú gaolmhar a rialú, toisc go bhféadfadh airíonna leictreonacha éagsúla a bheith ag réimsí éagsúla den sampla. Chun é seo a shárú, chuir taighdeoirí in Ollscoil Columbia ciseal graphene cruth ribín ar bharr hBN agus lúb siad taobh amháin den ribín go mall ag baint úsáide as micreascóp fórsa piezo-adamhach. Chruthaigh sé seo casadh uillinn a bhí éagsúil go leanúnach agus próifíl brú aonfhoirmeach a d'fhéadfaí a thuar.

Bhí na taighdeoirí in ann an brú agus an uillinn chasta a fheileann go leanúnach, rud a thug rochtain gan fasach dóibh ar an “chéim léaráid” d’uillinneacha casta. Ceadaíonn an leibhéal rialaithe seo léarscáiliú beacht a dhéanamh ar spleáchas an struchtúir bhanna leictreonaigh ar uillinn chaid, rud nach raibh indéanta roimhe seo. Ina theannta sin, cuireann an teicníc nua an chéad deis ar fáil chun ról brú i gcórais graphene déchiseal uillinne draíochta a thomhas ar bhealach in-atáirgthe agus osclaíonn sé smaointe nua chun struchtúr bannaí leictreonacha a rialú i gcórais sraitheanna casta.

