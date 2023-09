Éascaíonn Solúbthacht Iompraíochta Fairsingiú Mear-Raon i nGráinní Mór-Tailed

Tá taighdeoirí ó Institiúid Max Planck um Antraipeolaíocht Éabhlóideach, Ollscoil California Santa Barbara, agus Ollscoil Rochester tar éis a fháil amach go bhfuil rath ar an grackle mór-eireaball, speiceas éan a bhfuil a dhaonra ag méadú go tapa ar fud Mheiriceá Thuaidh, mar gheall ar a rath. iompar. Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go bhfuil méadú tagtha ar fhairsinge gnáthóg na n-eireaball mór agus gur chuir siad in oiriúint do mhaireachtáil i dtimpeallachtaí níos uirbeacha, arda, murab ionann agus an gaol is gaire dóibh, an grackle eireaball bád.

Léirigh an staidéar, bunaithe ar bhreathnuithe eolaíochta saoránach ar tharluithe éan idir 1979 agus 2019, nár bhog na giolcach eireabaill go díreach i ngnáthóga nua a bhí ag teacht lena riachtanais níos luaithe ach gur leathnaigh siad a raon go gníomhach trína roghanna gnáthóige a athrú. Os a choinne sin, níor bhog giolcach eireaball bád ach beagán ó thuaidh mar fhreagra ar athrú aeráide.

Rinne na taighdeoirí imscrúdú freisin ar an ról atá ag iompar i gcumas na n-eireaball mór dul in oiriúint do ghnáthóga nua. Fuair ​​siad amach gur léirigh an daonra ar imeall an raoin níos mó solúbthachta agus marthanachta i gcomparáid leis an daonra neamh-imeall. Tá na taighdeoirí ag tuairimíocht go ligeann dianseasmhacht do dhaoine aonair réitigh a fháil ar dhúshláin i dtimpeallachtaí nua, agus méadaíonn éagsúlacht solúbthachta laistigh de dhaonra an seans go n-éireoidh leis an méadú.

Leagann na torthaí béim ar an tábhacht a bhaineann le solúbthacht agus le dianseasmhacht maidir le fairsingiú tapa raoin a éascú agus tugann siad le fios go bhféadfadh tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-oiriúnaíonn speicis ar nós giolcach eireabaill do thimpeallachtaí nua léargais chun cabhrú le speicis atá ag meath déileáil le hathruithe comhshaoil ​​a thuiscint.

Foinse: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)