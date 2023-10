D'fhéadfadh Téamh Domhanda Iomadú Creachadóir Coral Reef a Mhéadú

Ní hamháin go gcuireann téamh domhanda le tuaradh coiréil ach tá an poitéinseal aige freisin méadú a dhéanamh ar dhaonra na croiche dealga, ar creachadóirí na sceireacha coiréil iad. Is creachadóirí fírinneacha iad na crosóga seo, agus iad fásta, a itheann sceireacha coiréil. Mar ógánaigh, áfach, gníomhaíonn siad mar luibhiteoirí agus fanann siad go dtiocfaidh coiréal beo ar ais sula ndéantar creachadóirí coiréil orthu.

Rinne eolaithe ó Ollscoil Sydney turgnaimh chun tástáil a dhéanamh ar fhriotaíocht na croiche dealga ógánach in aghaidh strus teasa. Bhí sé mar aidhm ag na turgnaimh aithris a dhéanamh ar choinníollacha na dtonn teasa mara as a dtagann tuaradh coiréil agus básmhaireacht. Nochtadh na crosiascairí do chásanna tonnta teasa le teochtaí idir 28°C agus 30°C, agus léirigh siad lamháltas i bhfad níos mó do choinníollacha tonn teasa i gcomparáid le coiréil.

Fuarthas amach sa staidéar, a foilsíodh san iris Global Change Biology, go raibh crosóga rósanna óga in ann teochtaí arda a sheasamh ar feadh suas le 20 lá. Tá an fhriotaíocht seo beagnach trí huaire níos mó ná an déine teasa is cúis le tuaradh coiréil. Tugann na torthaí le fios go bhféadfadh na crosóga seo tairbhe a bhaint as uiscí téimh. Ligeann flúirse na ngnáthóg spallaí coiréil a eascraíonn as tuaradh coiréil agus básmhaireacht méadú ar a líon le himeacht ama.

Is bagairt dhíreach é téamh an aigéin do mharthanas coiréil, le speicis choiréil éagsúla ag imeacht i réigiúin mar an Mheánmhuir agus an Mhórsceir Bhacainneach san Astráil ag fulaingt tuartha dian. De réir tuarascála ó rialtas na hAstráile, rinneadh damáiste do 91% de choiréil an Mhórsceir Bhacainneach trí thuaradh tar éis tonn teasa fada samhraidh.

Mar fhocal scoir, cuireann téamh domhanda bagairt shuntasach ar sceireacha coiréil ní hamháin trí thuaradh ach freisin trí iomadú crosóg de dealga a chur chun cinn. Tá sé ríthábhachtach d’iarrachtaí caomhnaithe na hiarmhairtí atá ag athrú aeráide a thuiscint ar éiceachórais mhuirí.

Foinsí:

- Ollscoil Sydney

– Iris Bitheolaíochta Global Change