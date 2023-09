Déantúsaíocht an Scáthán Deiridh don Teileascóp Ollmhór Magellan

An tseachtain seo caite, baineadh cloch mhíle shuntasach amach i bpróiseas déantúsaíochta Teileascóp Giant Magellan. Chuir Saotharlann Scáthán Richard F. Caris in Ollscoil Arizona tús le bácáil an seachtú scáthán agus an ceann deireanach don teileascóp. Beidh ról ríthábhachtach ag an scáthán ollmhór seo, a mheáchan 20 tonna agus 27.6 troigh ar leithead, i gcumas an teileascóip solas a ghabháil ó réada neamhaí i bhfad i gcéin.

Chun an scáthán a mhonarú, théigh oigheann an linn de ghloine optúla go teocht scorching de 2,130 céim Fahrenheit. Tá an chéim tosaigh seo ríthábhachtach chun scáthán den chaighdeán is airde a chruthú. Tar éis an phróisis téimh, tógfaidh an scáthán ceithre mhí chun fuarú. Ansin cuirfidh teicneoirí tús leis an bpróiseas meilt agus snasta mionchúiseach, ag cinntiú go mbaineann dromchla an scátháin cruinneas den scoth amach, cruinn go dtí laistigh de mhíle leithead de ghruaig dhaonna.

Meastar go mairfidh an próiseas déantúsaíochta iomlán, ó bhácáil go dtí críochnú, ceithre bliana. Nuair a bheidh sé críochnaithe, iomprófar an deighleog scátháin go sléibhte thuaisceart na Sile, áit a mbeidh sé in éineacht leis na sé mhír scátháin eile den Teileascóp Giant Magellan. Faoi láthair, tá ceann de na sé scáthán atá ann cheana féin á úsáid chun fréamhshamhail struchtúr tacaíochta an teileascóip a thástáil.

Agus an Teileascóp Ollmhór Magellan curtha i gcrích, beidh uirlis chumhachtach ag réalteolaithe ar fáil dóibh. Cuirfidh a chumasc de chumhacht bailithe solais, éifeachtúlacht agus réiteach íomhá ar chumas fionnachtana úrnua i réimsí éagsúla na réalteolaíochta. Cuireann Rebecca Bernstein, príomh-eolaí an teileascóip, a sceitimíní in iúl faoi chumais an teileascóip amach anseo. Luann sí go gcuirfidh sé deiseanna uathúla ar fáil chun staidéar a dhéanamh ar phláinéid ag ardtaifeach spásúlachta agus speictreach, ag éascú iniúchadh ar a gcomhdhéanamh, láithreacht uisce leachta, agus acmhainneacht na beatha.

Tríd is tríd, is céim shuntasach chun tosaigh i dtaighde réalteolaíoch é críochnú an scátháin deiridh don Teileascóp Giant Magellan. Tá ionchais iontacha ag a thógáil agus a chumais chun rúndiamhra na cruinne a réiteach.

Sainmhínithe:

– Gloine optúil: Gloine atá ceaptha go sonrach le húsáid i lionsaí, priosmaí agus comhpháirteanna optúla eile.

– Beachtas: An cháilíocht a bhaineann le bheith cruinn, cruinn agus cúramach i gcur i gcrích nó i bhfeidhmiú.

– Cumhacht bailithe solais: Cumas teileascóip solas a bhailiú agus a chomhchruinniú ó réada neamhaí i bhfad i gcéin.

Foinsí:

– Richard F. Caris Mirror Lab de chuid Ollscoil Arizona

– Rebecca Bernstein, Príomh-Eolaí Teileascóp Ollmhór Magellan