Dearcadh Éagsúil ar Phláinéid Gháis agus ar Phoitéinseal Saoil na Cruinne

Is minic a breathnaíodh ar fhathaigh gháis mar chaomhnóirí neamhaí, ag cosaint pláinéid níos lú ó bhagairtí féideartha inár gcóras gréine. Mar sin féin, tugann taighde a rinneadh le déanaí le fios go mb’fhéidir nach bhfuil an dearcadh seo fíor i gcás gach ollphláinéid gháis. Go deimhin, d’fhéadfadh na créatúir ollmhóra gáis agus domhantarraingthe seo a bheith ina bhfórsaí suaite, ag brú pláinéid cosúil leis an Domhan amach as na criosanna ináitrithe a d’fhéadfadh tacú leis an saol.

Díríonn staidéar amháin den sórt sin ar chóras réalta ar a dtugtar HD 141399, ina bhfuil ceithre phláinéad gháis ollmhóra suite sách fada óna réalta. Rinne na fathaigh seo, cosúil le liathróidí scriosta le Stephen Kane ó UC Riverside, milleadh ar an gcóras, ag caitheamh gach rud as cothromaíocht. Trí insamhaltaí, fuair Kane amach go bhfuil sé indéanta, cé go bhfuil sé an-dóchúil, do phláinéad creagach cosúil leis an Domhan fithis cobhsaí a choinneáil laistigh de chrios ináitrithe an chórais seo. Is dócha go mbainfeadh fórsa imtharraingteach ollmhór na gceithre fhathach pláinéad den sórt sin as a bhfithis, rud a fhágfadh nach mbeadh fáilte roimh an saol.

Scrúdaíonn páipéar eile an cur isteach a tharlaíonn de bharr pláinéad mór gáis atá suite laistigh den chrios ináitrithe. Tá GJ 357, córas réalta atá díreach 30 solasbhliain ar shiúl, ina chónaí do GJ 357 d, eisphláinéad féideartha a mheastar a bheith laistigh den chrios ináitrithe. Mar sin féin, tugann taighde Kane le fios go bhféadfadh an pláinéad seo a bheith níos mó fós ná mar a measadh ar dtús, rud a chuirfeadh bagairt níos mó ar chobhsaíocht laistigh den chóras. Is dócha go gcuirfí isteach imtharraingteach suntasach ar aon phláinéid atá cosúil leis an Domhan agus a dhéanann iarracht fithisí cobhsaí a choinneáil sa chrios ináitrithe, rud a d’fhágfadh go mbeadh coinníollacha corracha agus neamhfháilteacha ann.

Tugann na torthaí seo dúshlán don nóisean go bhfuil pláinéid cosúil leis an Domhan atá in ann beatha a chothú coitianta sa chruinne. Léiríonn siad go dtuigtear go bhféadfadh na coinníollacha sonracha a theastaíonn don saol, mar a thuigimid é, a bheith níos annamh ná mar a ceapadh roimhe seo. Leagann Kane béim ar uathúlacht agus ar íogaireacht chumraíocht phláinéid ár gcóras gréine féin, ag meabhrú dúinn meas a bheith againn ar an gcothromaíocht íogair a chuireann ar chumas na beatha ar domhan.

C: Cad is fathach gáis ann?

A: Is cineál phláinéid é fathach gáis atá comhdhéanta go príomha de gháis hidrigine agus héiliam, gan dromchla soladach.

C: Cad is exoplanet ann?

A: Is é is pláinéad eisphláinéad, nó pláinéad eisghéine, ann ná pláinéad a fhithisíonn réalta lasmuigh dár gcóras gréine.

C: Cad is crios ináitrithe ann?

A: Crios ináitrithe, ar a dtugtar an crios Goldilocks freisin, is ea an réigiún timpeall ar réalta ina bhfuil na coinníollacha i gceart chun uisce leachtach a bheith ann ar dhromchla phláinéid.

C: Cén úsáid a bhaintear as insamhaltaí sna staidéir seo?

A: Úsáidtear ionsamhlúcháin chun na hidirghníomhaíochtaí imtharraingthe idir pláinéid a shamhaltú agus chun an dóchúlacht go mbeidh fithisí cobhsaí ann laistigh de chóras réalta ar leith a chinneadh. Soláthraíonn siad léargais ar ináitreacht fhéideartha na n-eisphláinéid.

C: Cén tionchar a bhíonn ag na torthaí seo ar an gcuardach do bheatha eachtardhomhanda?

F: Léiríonn na torthaí seo castacht dhinimic phláinéidigh agus tugann siad le fios go bhféadfadh coinníollacha ináitrithe a bheith níos lú coitianta ná mar a chreidtear roimhe seo. Cuireann siad i gcuimhne dúinn an tábhacht a bhaineann le cumraíocht uathúil an Domhain agus leagann siad béim ar an ngá atá le tuiscint níos fearr ar dhinimic chosmaí agus iad ar thóir an tsaoil allamuigh.

(Foinse: astronomicaljournal.org)