Asteroid 349507 (2008 QY) Socraithe chun an Domhan a Chur: An Rud atá de Dhíth Agat

Tá astaróideach ollmhór, thart ar mhéid 100 capybaras, le dul thar an Domhan Dé Máirt, 3 Deireadh Fómhair, de réir rianaithe astaróideach NASA. Níltear ag súil go mbeidh an astaróideach, arna ainmniú mar 349507 (2008 QY) ag an Ionad um Staidéar ar Oibiachtaí Neas-Domhain (CNEOS) ag Saotharlann Scaird-Thiomáint (JPL) NASA, ina bhagairt ar bith dár bplainéad. Mar sin féin, dá mbeadh tionchar aige ar an Domhan, d’fhéadfadh teagmhas tubaisteach a bheith mar thoradh air.

Chun méid an astaróideach seo a chur i bpeirspictíocht, meastar go bhfuil trastomhas suas le 1.2 ciliméadar aige, atá i bhfad níos mó ná an chuid is mó dúnphoill. Mar chomparáid, is féidir leis an meán-capybara, an creimire is mó ar domhan, fás suas le 1.2 méadar. Ciallaíonn sé seo go bhfuil an astaróideach thart ar an méid de 100 capybaras.

Ar ámharaí an tsaoil, beidh an astaróideach ag dul thar 6 mhilliún ciliméadar, ag cinntiú nach bhfuil aon chontúirt ann go mbeidh tionchar díreach aige. De réir taighde ó Institiúid Eolaíochta Davidson, d'fhéadfadh astaróideach os cionn 140 méadar trastomhas fuinneamh a scaoileadh míle uair ar a laghad níos mó ná an chéad bhuama adamhach. D’fhéadfadh astaróideach atá níos mó ná 300 méadar ar leithead, cosúil leis an astaróideach Apophis, mór-roinn iomlán a scrios. Agus d'fhéadfadh astaróideach os cionn ciliméadar ar leithead, mar astaróideach 349507 (2008 QY), cataclysm domhanda a spreagadh.

Buíochas le Dia, tá NASA tar éis a dhearbhú dúinn go bhfuil an Domhan sábháilte ó thionchair astaróideacha tromchúiseacha don chéad céad eile. Cé go dtarlaíonn tionchair níos lú, is iondúil gur beag an dochar a dhéanann siad. Tá eolaithe ar fud an domhain ag obair go dian dícheallach ar bhealaí chun tionchair astaróideach a chosc, agus sraonadh cinéiteach ag teacht chun cinn mar an modh is bisiúla. D'éirigh le Misean Tástála Asteroid Dúbailte Asteroid (DART) NASA cosán fithiseach astaróideach i bhfad i gcéin a athrú tríd an gcur chuige seo.

Mar fhocal scoir, cé go bhféadfadh gluaiseacht astaróideach 349507 (2008 QY) in aice leis an Domhan fiosracht agus intleacht a spreagadh, ní gá imní a bheith ann. Níl ár bplainéad i mbaol, agus leanann eolaithe ar aghaidh ag iniúchadh teicnící nuálacha chun sinn a chosaint ó thionchair astaróideacha féideartha.

Foinsí:

– An Lárionad um Staidéir ar Réada Neas-Domhain (CNEOS) ag Saotharlann Scaird-Thiomáint NASA (JPL)

- Ollscoil Michigan

– Institiúid Eolaíochta Davidson ag Institiúid Eolaíochta Weizmann Iosrael

– Misean Tástála Asteroid Dúbailte (DART) NASA