Thug teileascóip X-ghathaithe NASA léargas níos leithne do thaighdeoirí le déanaí ar an bhfeiniméan enigmatach ar a dtugtar an “lámh chosmaí”. Suite timpeall 16,000 solasbhliain ar shiúl ón Domhan, tá an fhoirmiú speictreach seo le sonrú ar feadh 17 lá gan fasach, rud atá ina chloch mhíle shuntasach inár dtuiscint ar an réad neamhaí seo.

Ní fionnachtain le déanaí í an lámh chosmach; Mar sin féin, thug an tréimhse fhada breathnadóireachta seo deis d'eolaithe léargais nua a fháil ar a bhunús agus ar a comhdhéanamh. Iarsma de phléasc ollnóva ar a dtugtar MSH 15-52, a tharla timpeall 1,700 bliain ó shin, is ea an foirmiú. Mar sin tá sé ar cheann de na ollnóvae is óige inár réaltra Bealach na Bó Finne.

Mhínigh foireann taighdeoirí, faoi stiúir Ollscoil Stanford, gur thug iarsmaí an ollnóva réalta maighnéadaithe ultra-dlúth ar a dtugtar pulsar. Ghin an pléascadh freisin an patrún dochloíte atá cosúil le lámh, agus an pulsar suite ag an mbun, ag astú scaird X-gha radanta, agus ag síneadh i dtreo “chaol na láimhe cosmaí”.

Le déanaí, chuir Imaging X-gha Polarimetry Explorer (IXPE) NASA faisnéis níos mionsonraithe ar fáil faoi iarsmaí speictreach na láimhe. Trí anailís a dhéanamh ar an bpolarú X-gha, a bhfuil tionchar ag na réimsí maighnéadacha sa réigiún, bhí na taighdeoirí in ann an réimse maighnéadach a mhapáil sa réaltnéal láimhe-mhaith.

Nocht na sonraí IXPE réigiúin de polaraíocht thar a bheith ard, rud a léiríonn láithreacht réimse maighnéadach díreach agus aonfhoirmeach. Tugann na torthaí seo le fios gur beag suaiteacht a bhíonn i réigiúin réaltnéil gaoithe pulsar, rud a fhágann go ngintear cáithníní ardfhuinnimh.

Ceann de na gnéithe suimiúla a nochtadh sa staidéar ná aistriú na scaird X-gha ó réigiún suaite in aice leis an bpulsar go dtí réimse maighnéadach níos aonfhoirmí in aice láimhe agus mhéara na láimhe cosmach. Léiríonn sé seo go n-éiríonn na cáithníní móiminteam de réir mar a théann siad ar aghaidh ón mbun go dtí an mhéar.

Le tuiscint a fháil ar shaolré na gcáithníní fuinniúla timpeall ar phulsáir, mar atá soiléirithe ag foirmiú láimhe cosmaí, tugtar léargas ríthábhachtach ar conas is féidir leis na réada neamhaí seo feidhmiú mar luasairí cáithníní. Réitíonn na fionnachtana nua seo an bealach le haghaidh tuilleadh taiscéalaíochta agus réiteach féideartha rúndiamhra eile i fairsinge an spáis.

CC

Cad é foirmiú láimhe cosmaí?

Is patrún speictreach é foirmiú láimhe cosmaí atá suite timpeall 16,000 solasbhliain ón Domhan. Is iarsma é de phléasc ollnóva ar a dtugtar MSH 15-52.

Cén aois é foirmiú na láimhe cosmaí?

Tharla an pléascadh ollnóva, arbh é an lámh chosmach é, timpeall 1,700 bliain ó shin, rud a fhágann go bhfuil sé ar cheann de na ollnóvae is óige inár réaltra Bealach na Bó Finne.

Cad is pulsar ann?

Is réalta maighnéadaithe ultra-dlúth é pulsar a fhoirmítear mar thoradh ar phléasc ollnóva. Astaíonn sé léasacha radaíochta, X-ghathanna san áireamh.

Cad a fuair taighdeoirí amach faoin réimse maighnéadach sa lámh chosmach?

Trí anailís a dhéanamh ar pholarú X-gha, fuair na taighdeoirí amach go bhfuil an réimse maighnéadach sa lámh chosmach thar a bheith díreach agus aonfhoirmeach i réigiúin áirithe, rud a léiríonn suaiteacht beag i réigiúin réaltnéal gaoithe pulsar.

Cad a léiríonn trasdul na scaird X-gha ón bpulsar go dtí an chaol agus na méara sa lámh chosmach?

Tugann an t-aistriú le tuiscint go ngnóthaíonn na cáithníní ardfhuinnimh móiminteam agus iad ag bogadh ar shiúl ón limistéar suaite in aice leis an bpulsar agus i dtreo na réigiún a bhfuil réimse maighnéadach níos aonfhoirmí acu, amhail an chaol na láimhe agus na méara.