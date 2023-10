Ionadaíocht Dhúchasach i NASA: Innealtóirí agus Eolaithe Meiriceánacha Dúchasacha á gCeiliúradh

Thug NASA i dtír rathúil spásárthach InSight ar Mars le déanaí aird ar ghannionadaíocht na Meiriceánaigh Dúchasacha i réimsí STEM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic). Bhí ról ríthábhachtach ag Aaron Yazzie, innealtóir Navajo, sa mhisean agus tá sé tar éis éirí mar eiseamláir don óige dhúchasach. Tugann éachtaí Yazzie, mar aon le héachtaí innealtóirí agus eolaithe Meiriceánacha Dúchasacha eile, léargas ar an méid a rinne an pobal tearcionadaithe seo.

Ghnóthaigh Yazzie, a d’fhás aníos in Arizona, céim in Innealtóireacht Mheicniúil ó Stanford. Chuaigh sé isteach i Saotharlann Scaird Tiomáint NASA agus bhí sé mar chuid den fhoireann a bhí freagrach as spásárthach a thabhairt i dtír ar Mars. Chruthaigh Yazzie an brú isteach ar an bhfochóras braiteora pálasta cúnta, comhpháirt shuntasach a bhailíonn sonraí ríthábhachtacha faoi atmaisféar Mars. Spreag a rath go leor ógánach Meiriceánach Dúchasach a fheiceann anois gur féidir a n-aislingí a bhaint amach i STEM.

Ach ní hé Yazzie an chéad Meiriceánach Dúchasach a d’imir tionchar sa chlár spáis. Ba í Mary Golda Ross, ball den Cherokee Nation, an chéad innealtóir agus matamaiticeoir ban Meiriceánach Dúchasach. D’oibrigh sí do Lockheed Martin, ag comhoibriú le NASA ar thionscadail éagsúla. Bhí ról ríthábhachtach ag Ross maidir le céim uachtarach roicéad Agena a chur chun cinn agus d'fhorbair sé riachtanais oibríochtúla do spásárthaí, ag cur le tionscadal Apollo. Léiríonn a cuid éachtaí, lena n-áirítear Lámhleabhar Eitilte Pláinéadach NASA a scríobh, a rannchuidiú suntasach le taiscéalaíocht spáis.

Rinne Jerry Elliott, fisiceoir Osage agus Cherokee, stair freisin mar cheann de na chéad Meiriceánaigh Dhúchasacha a fuair céim san fhisic ó Ollscoil Oklahoma. Thosaigh sé le NASA mar innealtóir oibríochtaí misean eitilte agus bhí ról ríthábhachtach aige i misean Apollo 13. Chuidigh ríomhaireachtaí Elliott leis an bhfoireann a threorú ar ais go dtí an Domhan go sábháilte tar éis teip córais. Ghnóthaigh a cheannaireacht eiseamláireach le linn an mhisin seo Bonn Saoirse Uachtaránachta mór le rá dó.

Tá na hinnealtóirí agus na heolaithe Meiriceánacha Dúchasach seo tar éis an bealach a réiteach do na glúnta atá le teacht. Tá siad tar éis daoine eile a spreagadh chun gairmeacha a leanúint in STEM agus chuir siad go mór le taiscéalaíocht spáis. Léiríonn a gcuid éachtaí tábhacht na héagsúlachta i réimsí eolaíochta agus cuireann siad i gcuimhne gur féidir le duine ar bith a n-aislingí a bhaint amach le dúthracht agus le buanseasmhacht.

Foinsí:

