Deireadh Fómhair Skywatching: Imeachtaí Neamhaí le Breathnú

Is mí iontach é Deireadh Fómhair do dhíograiseoirí spéirfhaire, mar go dtugann sé éagsúlacht feiniméin neamhaí le breathnú. Ó phláinéid ag bualadh staidiúir sa spéir go dtí “fáinne tine” eclipse na Gréine, tá rud ann a mbainfidh gach duine taitneamh as.

Ar 10 Deireadh Fómhair, beidh deis ag lucht féachana na spéire Véineas a fheiceáil san oirthear roimh éirí na gréine. In éineacht le gealach corrán caol, beidh croí geal Leo an leon agus an réalta gorm-bán Regulus in éineacht le Véineas, ag cruthú taispeáint neamhaí álainn.

Is é ceann de na himeachtaí is mó a bhfuiltear ag súil leis i mí Dheireadh Fómhair ná “fáinne na tine” eclipse na gréine, a bheidh ar siúl ar 14 Deireadh Fómhair. Meicsiceo, Meiriceá Láir, agus Meiriceá Theas. Mar sin féin, beidh fiú iad siúd atá taobh amuigh de chonair na blianachta fós in ann eclipse páirteach a fheiceáil.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go dteastaíonn cosaint súl speisialta, mar spéaclaí eclipse nó scagaire gréine speisialaithe chun breathnú ar eclipse gréine. Is féidir le Skywatchers modhanna féachana indíreacha cosúil le teilgeoir pinhole a úsáid freisin chun an eclipse a bhreathnú go sábháilte. Tarlóidh an chéad eclipse gréine iomlán eile ar 8 Aibreán, 2024, agus scuabfaidh sé ar fud na Stát Aontaithe.

Ar 23 Deireadh Fómhair, beidh an Ghealach, thart ar 70% soilsithe, ar crochadh díreach faoin bpláinéad fáinneach Satarn i spéir na hoíche. Trí bhreathnú ó dheas uair nó dhó tar éis luí na gréine, is féidir le breathnóirí an ailíniú neamhaí iontach seo a fheiceáil. An tráthnóna dár gcionn, beidh an Ghealach le feiceáil ar crochadh díreach soir ó Satarn, ag tabhairt deis eile chun iontas a dhéanamh ar an bpéire neamhaí seo.

Le deireadh na míosa ar nóta ard, ar 28 Deireadh Fómhair, tiocfaidh an ghealach lán agus Iúpatar gar go leor chun radharc iontach a chruthú sa spéir. Soláthróidh an dá réad geal seo taispeántas amhairc iontach do lucht faire spéire.

Tá mí Dheireadh Fómhair i ndáiríre in aghaidh na míosa líonta le déileálacha neamhaí do dhíograiseoirí spéir-faire. Cibé an bhfuil sé ag breathnú ar an “fáinne na tine” eclipse nó ag iontas ar ailínithe neamhaí na pláinéid agus na Gealaí, tá iliomad iontais le taiscéaladh i spéir na hoíche.

Sainmhínithe:

– Feiniméin neamhaí: Imeachtaí nó tarluithe a tharlaíonn sa spéir, amhail éiclipsí, ailínithe, agus suíomhanna pláinéadacha.

– Éiclips gréine chruinn: Cineál éiclips gréine nach gclúdaíonn an Ghealach an Ghrian go hiomlán, rud a fhágann fáinne de sholas na gréine le feiceáil timpeall imill na gealaí.

– Modh indíreach féachana: Bealach sábháilte chun éiclips gréine nó réada neamhaí geala eile a bhreathnú gan féachaint go díreach ar an nGrian, mar shampla teilgeoir bioráin a úsáid.

Foinsí:

– NASA JPL (Twitter)