Déanann Taighdeoirí Gearmánacha Ceannródaíoch i dTeicneolaíocht Gabhála CO2

Tá cloch mhíle shuntasach bainte amach ag taighdeoirí Gearmánacha ag an Ionad um Fhuinneamh Gréine agus Taighde Hidrigin Baden-Württemberg (ZSW) maidir le forbairt teicneolaíochta um ghabháil dhíreach aeir (DAC) chun CO2 a bhaint as an atmaisféar. D'éirigh leis an tionscadal píolótach, a bhí ar siúl ar feadh níos mó ná 10,000 uair an chloig, beagnach cúig thona CO2 a bhaint amach.

De réir ZSW, léiríonn an gnóthachtáil seo go bhfuil a dteicneolaíocht DAC iontaofa, láidir, inscálaithe go héasca agus tíosach ar fhuinneamh. Tá na taighdeoirí ag ullmhú na teicneolaíochta le haghaidh úsáid thionsclaíoch anois agus tá sé beartaithe acu é a scála suas le fachtóir de 100 le cumas thart ar 1,000 tonna CO2 in aghaidh na bliana ó 2025 ar aghaidh. Creideann ZSW, trí mhéadú ar an scála, go bhféadfaí costas táirgthe CO2 a laghdú go dtí níos lú ná 100 euro in aghaidh an tonna, rud a fhágann go bhfuil sé inmharthana go heacnamaíoch le haghaidh feidhmeanna éagsúla, lena n-áirítear gléasraí táirgthe r-bhreosla.

Feidhmíonn an córas ZSW le ráta tomhaltais fuinnimh de thart ar aon chileavatuair an chloig de leictreachas in aghaidh aon chileagram de dhé-ocsaíd charbóin. Is é is cúis leis an éifeachtúlacht seo ná úsáid dramhaíola teasa ó phróisis eile chun cuid shuntasach den éileamh ar fhuinneamh a theastaíonn chun an CO2 a ghabháil a chlúdach.

Tá sé ríthábhachtach carbóin a bhaint as an atmaisféar chun neodracht aeráide a bhaint amach, toisc nach féidir gach astaíochtaí a chosc go hiomlán. Tá aird tarraingthe ag forbairt removers CO2, mar shampla an teicneolaíocht DAC, mar réiteach féideartha. Áitíonn cuid acu, áfach, go bhféadfadh sé go ndíreofaí aird ar an ngá práinneach le laghduithe ar astuithe de bharr brath ar mhodhanna aistrithe.

Go hachomair, tá dul chun cinn suntasach déanta ag taighdeoirí na Gearmáine ag ZSW i dteicneolaíocht DAC, rud a léiríonn a iontaofacht, a scalability, agus a éifeachtúlacht fuinnimh. Tugann an dul chun cinn seo céim níos gaire dúinn chun córais mhórscála gabhála CO2 a úsáid agus aghaidh a thabhairt ar dhúshlán an athraithe aeráide.

Sainmhínithe:

– Gabháil Díreach Aeir (DAC): Teicneolaíocht a shealbhaíonn CO2 go díreach ón aer chun dé-ocsaíd charbóin a bhaint.

– Neodracht Aeráide: Cothromaíocht a bhaint amach idir astaíochtaí gás ceaptha teasa agus aistrithe gás ceaptha teasa chun téamh domhanda a theorannú.

– Bainteoirí CO2: Teicneolaíochtaí nó próisis a bhaineann CO2 go gníomhach as an atmaisféar nó as foinsí eile.

Foinsí:

– An Lárionad um Fhuinneamh Gréine agus Taighde Hidrigin Baden-Württemberg (ZSW)