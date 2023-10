Imirce Radanúiclíde Fadtéarmach i gCarraigeacha Briste a Insamhladh ag Úsáid Samhaltú Lártheifneora Geoiteicniúil

Tá modh nua forbartha ag taighdeoirí ó Ollscoil Zhejiang chun iompar radanúiclídí nó ábhar salaithe a insamhladh trí eibhir briste ar scála beag ag baint úsáide as samhaltú lártheifneoir geoiteicniúil. Tá sé seo thar a bheith tábhachtach chun na saincheisteanna iompair fadtéarmacha i scálaí móra spáis agus ama a thuiscint. Is modh a nglactar leis go forleathan é diúscairt dhomhain gheolaíochta chun dramhaíl radaighníomhach a bhainistiú, ach tá an baol ann go dtarlóidh sceitheadh ​​nó athruithe féideartha sa timpeallacht gheolaíoch, rud a d’fhéadfadh aistriú radanúiclídí isteach sa bhithsféar a bheith mar thoradh air.

Níor leor modhanna traidisiúnta monatóireachta allamuigh chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna iompair fadtéarmacha sin. Mar sin féin, d'úsáid na taighdeoirí cumais na teicneolaíochta priontála 3D chun dearadh struchtúrach uathúil a chruthú le haghaidh samplaí carraig briste le tréscaoilteacht inchoigeartaithe. Trí é seo a chomhcheangal le gaireas rialaithe séalaithe, bhí siad in ann turgnaimh ar ghnáthdhomhantarraingt agus hipir-dhomhantarraingt a dhéanamh chun feidhmíocht bhacainn carraigeacha briste íseal-tréscaoilteachta a mheas.

Baineadh úsáid as an turgnamh hipir-dhomhantarraingt ar dtús chun iompar salaithe in ithreacha a insamhladh, ach ní fios a éifeachtaí ar charraig briste. D’úsáid na taighdeoirí an tsamhail líonra briste 3D-phriontáilte agus an turgnamh hyper-dhomhantarraingt chun an bhearna eolais seo a líonadh. Léirigh na torthaí go bhféadfadh an mhodheolaíocht seo measúnú rathúil a dhéanamh ar fheidhmíocht bhacainn fhadtéarmach carraig briste íseal-tréscaoilteachta.

Tá impleachtaí suntasacha ag an dul chun cinn seo do réimse na diúscartha domhain geolaíochta. Tá súil ag na taighdeoirí go spreagfaidh a gcuid torthaí tuilleadh iniúchta a dhéanamh ar acmhainneacht na dturgnaimh hipir-dhomhantarraingt agus líonraí briste 3D-phriontáilte chun inmharthanacht fhadtéarmach modhanna diúscartha a mheasúnú. Osclaíonn an taighde seo féidearthachtaí nua chun staidéar a dhéanamh ar iompar radanúiclídí nó ábhar salaithe i gcarraig bhriste agus feabhas a chur ar shábháilteacht diúscartha domhain geolaíochta dramhaíola núicléach.

