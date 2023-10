Déanann Eolaithe Anailís ar Dháileadh DNA Neanderthal i nDaoine Nua-Aimseartha

Tá staidéar déanta ag eolaithe in Ollscoil na Ginéive (UNIGE) le 40,000 bliain anuas ag déanamh anailíse ar dháileadh DNA Neanderthal i géanóim daoine nua-aimseartha. Tugann an staidéar, a foilsíodh in Science Advances, léargas ar stair choiteann Neanderthals agus daoine nua-aimseartha.

Léiríonn an staidéar gur thosaigh daoine nua-aimseartha, a tháinig ón Afraic, ag teacht in áit na Neanderthals in iarthar na hEoráise 40,000 bliain ó shin. Tharla an t-athsholáthar seo de réir a chéile thar roinnt mílte bliain, as ar tháinig comhtháthú DNA Neanderthal isteach i géanóim na ndaoine nua-aimseartha.

Rinne na taighdeoirí imscrúdú ar láithreacht grádáin ionchuir Neanderthal tar éis fairsingithe daonna trí anailís a dhéanamh ar phaleogenomes Eurasian. Fuair ​​siad amach go raibh grádáin spásúla de shinsearacht Neanderthal mar thoradh ar an leathnú lasmuigh den Afraic a mhair ar feadh an ama. Bhí ról suntasach ag leathnú na bhfeirmeoirí Neoiliteacha luatha maidir le hiontráil Neanderthal a laghdú i ndaonraí na hEorpa i gcomparáid le daonraí na hÁise.

Tá seicheamh géanóim agus anailís chomparáideach tar éis a shuíomh go ndearna Neanderthals agus daoine nua-aimseartha idirphórú, rud a fhágann go bhfuil thart ar dhá faoin gcéad de DNA Neanderthal in Eoráiseach an lae inniu. Ní hionann an céatadán seo idir réigiúin na hEoráise, agus tá céatadán beagán níos airde de DNA Neanderthal ag daonraí na hÁise ná ag daonraí Eorpacha.

Is é hipitéis amháin chun an difríocht seo a mhíniú ná go bhféadfadh éifeachtaí éagsúla a bheith ag roghnú nádúrtha ar ghéinte Neanderthal i ndaonraí éagsúla. Mar sin féin, molann taighdeoirí UNIGE hipitéis eile bunaithe ar shreafaí imirce. De réir a hipitéis, dá mhéad a bhogann duine ón Afraic, dá airde an cion de DNA Neanderthal, mar go raibh Neanderthals lonnaithe go príomha san Eoraip.

Chun an hipitéis seo a thástáil, d'úsáid na taighdeoirí bunachar sonraí de níos mó ná 4,000 géanóm ó dhaoine aonair a raibh cónaí orthu san Eurasia le 40 míle bliain anuas. Léirigh na hanailísí staitistiúla go raibh cion beagán níos airde de DNA Neanderthal ag sealgairí Paleolithic san Eoraip ná iad siúd san Áise. Mar sin féin, le linn an aistrithe go dtí an tréimhse Neoiliteach, tháinig laghdú ar an céatadán DNA Neanderthal i ndaonraí na hEorpa. Tharla an laghdú seo ag an am céanna le teacht na gcéad fheirmeoirí ó Anatolia, a d'iompair cion níos ísle DNA Neanderthal. Chaolaigh idirphórú idir na feirmeoirí seo agus pobail na hEorpa an DNA Neanderthal tuilleadh.

Leagann an staidéar béim ar úsáid géanóim ársa agus sonraí seandálaíochta chun stair na speiceas hibridithe a rianú. Soláthraíonn sé tagairt freisin do staidéir sa todhchaí chun próifílí géiniteacha a chlaonann ón meán agus a bhféadfadh éifeachtaí buntáisteacha nó míbhuntáisteacha a bheith acu a bhrath.

