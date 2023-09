Ceadaíonn Modh Nua Modhnú Comhuaineach Géine in Ainmhithe

Tá modh forbartha ag taighdeoirí ó ETH Zurich a cheadaíonn ilmhodhnuithe géine i gcealla ainmhí aonair ag baint úsáide as siosúr géine CRISPR-Cas. Déantar na cealla in orgáin aonair a mhodhnú go géiniteach ar bhealach mósáic, agus ní athraítear ach géine amháin i ngach cill. Cuireann an modh seo ar chumas eolaithe staidéar a dhéanamh ar éifeachtaí athruithe géine éagsúla i dturgnamh amháin.

Chuir na taighdeoirí an cur chuige seo i bhfeidhm go rathúil i lucha fásta, ag marcáil an chéad uair a rinneadh é in ainmhithe beo. Bhain siad úsáid as an víreas adeno-ghaolmhar (AAV) chun treoracha a sheachadadh chuig cealla na lucha le haghaidh scriosadh géine. Trí na lucha a ionfhabhtú le meascán de víris ag iompar treoracha éagsúla, bhí siad in ann géinte éagsúla a mhúchadh i gcealla na hinchinne.

Ag baint úsáide as an modh seo, fuair na taighdeoirí léargais nua ar neamhord géiniteach annamh i ndaoine ar a dtugtar siondróm scriosadh 22q11.2. Dhírigh siad ar 29 géinte sa réigiún crómasómach a bhaineann leis an ngalar agus fuair siad amach go bhfuil ról suntasach ag trí cinn de na géinte seo i mífheidhmiú cealla inchinn. Nocht an staidéar freisin patrúin sna cealla luiche a thagann chun cuimhne scitsifréine agus neamhoird speictrim uathachais. D’fhéadfadh forbairt drugaí a bheith mar thoradh ar an bhfaisnéis nua seo mar chúiteamh ar ghníomhaíocht ghéine neamhghnácha.

Tá feidhm ag an modh níos faide ná staidéar a dhéanamh ar an neamhord géiniteach áirithe seo. Is féidir é a úsáid chun staidéar a dhéanamh ar neamhoird ghéiniteacha agus galair eile a bhfuil ilghéinte i gceist leo. Tá sé beartaithe ag na taighdeoirí líon na ngéinte modhnaithe a mhéadú ón 29 reatha go cúpla céad in aghaidh an turgnaimh. Chuir siad isteach ar phaitinn ar an teicneolaíocht agus tá seachthairbhe á bhunú acu chun an modh seo a fhorbairt agus a úsáid a thuilleadh.

Foinsí:

– ETH Zurich: Déanann taighdeoirí na mórán géinte a mhodhnú ag an am céanna i go leor orgán le cóireáil amháin CRISPR-Cas9

– Nádúr: Nochtann cnaguirlisí ilphléacsacha CRISPR-Cas9 aoncheallacha róil a bhaineann go sonrach le géine in inmharthanacht na gceall