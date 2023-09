Baictéir Innealtóireachta Géiniteacha Athraíonn Dramhaíl Plaisteach go Ceimiceáin Luachmhara

D'fhorbair grúpa eolaithe baictéir a ndearnadh innealtóireacht ghéiniteach orthu a bhfuil an cumas acu dramhaíl plaisteach a thiontú go héifeachtach i gceimiceáin luachmhara, de réir staidéar a foilsíodh i Nature Communications. Géarchéim dhomhanda atá ag dul i méid is ea truailliú plaisteach a mbíonn tionchar mór aige ar an gcomhshaol, ar an bhfiadhúlra agus ar shláinte an duine. Réiteach féideartha amháin is ea plaisteach a athchúrsáil ina tháirgí úsáideacha ag baint úsáide as miocrorgánaigh innealtóireachta, ach bhí an cur chuige seo casta agus dúshlánach.

Sa staidéar seo, dhear taighdeoirí faoi stiúir Ting Lu agus James Collins dhá shraith ghéinmhodhnaithe de Pseudomonas putida, baictéar ithreach, chun teiriftaláit poileitiléin (PET) a uas-athchúrsáil, ceann de na cineálacha plaisteacha is coitianta. Ceapadh gach brú chun ceann amháin den dá fhotháirge a tharlaíonn le linn an miondealú ceimiceach ar phlaisteach a bhriseadh síos: aigéad teipitalach agus glycol eitiléine.

Tríd an dá shraith seo a chomhcheangal i gcuibhreannas, fuair na taighdeoirí amach go raibh siad in ann éifeachtúlacht níos airde a bhaint amach i gcomparáid le brú amháin a úsáid a phróiseáil an dá fhotháirge. Bhí na baictéir in ann an plaisteach a uas-athchúrsáil freisin trí é a thiontú ina pholaiméir in-bhithdhíghrádaithe ar a dtugtar PHA agus muconate, ar féidir a úsáid chun polúireatán agus aigéad adipeach a tháirgeadh. Úsáidtear polúireatán go coitianta i greamacháin, bratuithe, agus insliú, agus úsáidtear aigéad adipeach chun níolón a mhonarú.

Tugann torthaí an staidéir seo le fios go bhféadfadh pobail mhiocróbacha innealtóireachta a bheith ina gcur chuige dóchasach éifeachtach chun polaiméirí a uaschúrsáil agus chun inbhuanaitheacht comhshaoil ​​a chur chun cinn. Creideann na taighdeoirí go bhféadfadh an coincheap agus na straitéisí a úsáidtear sa staidéar seo a bheith infheidhme freisin maidir le cóireáil cineálacha eile plaistigh.

Léiríonn an taighde ceannródaíoch seo an poitéinseal atá ann do bhaictéir a ndearnadh innealtóireacht ghéiniteach orthu dul i ngleic le fadhb an truaillithe plaisteacha agus dramhaíl a thiontú ina ceimiceáin agus táirgí luachmhara. Trí leas a bhaint as cumhacht na bitheolaíochta sintéiseacha, is féidir linn a bheith céim amháin níos gaire do réitigh nuálacha a aimsiú don ghéarchéim dhomhanda plaisteach.

Teng Bao et al, Roinn saothair mhiocróbach Innealtóireachta le haghaidh uaschúrsála plaisteach, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-40777-x

