Rúin Patescibacteria a Dhíghlasáil: Léargais Nua ar a Stíl Mhaireachtála agus ar a Meicníochtaí Móilíneacha

Tá Patescibacteria, grúpa miocrób enigmatic agus bídeach, tar éis dul i ngleic le fada eolaithe mar gheall ar a straitéisí uathúla marthanais. Cé nach féidir ach cúpla cineál Patescibacteria a chothú sa tsaotharlann, tá siad le fáil i dtimpeallachtaí éagsúla agus is eol go gcónaíonn siad ar dhromchlaí miocróib óstaigh níos mó.

Go traidisiúnta, thug taighdeoirí faoi deara go bhfuil easpa géinte ag Patescibacteria do phríomh-mhóilíní a chothaíonn beatha mar phróitéiní, aigéid sailleacha, agus núicléatídí. Mar thoradh air seo tá an hipitéis go bhfuil na baictéir seo ag brath ar bhaictéir eile chun na ceanglais seo a chomhlíonadh.

Tá staidéar le déanaí a foilsíodh in Cell tar éis solas a thabhairt ar stíl mhaireachtála mistéireach Patescibacteria trí a meicníochtaí móilíneacha a réiteach. Bhí an dul chun cinn seo indéanta de bharr modh a fhorbairt chun na baictéir seo a ionramháil go géiniteach, ag oscailt bealaí nua taighde.

I measc na bhfoirne taighde atá i gceist, faoi stiúir Joseph Mougous ó Scoil an Leighis Ollscoil Washington agus Institiúid Leighis Howard Hughes, eascraíonn a spéis i Patescibacteria ón bhfíric go bhfuil na baictéir seo mar chuid den “ábhar dorcha miocróbach”. Tagraíonn ábhar dorcha miocróbach don ábhar géiniteach ó bhaictéir nach dtuigtear go dona iad a léirítear in anailísí géanómaíochta ar scála mór.

Baineann an grúpa sonrach Patescibacteria a ndearnadh staidéar air sa taighde seo leis na Saccharibacteria, atá le fáil go coitianta sa mhicribhithóim béil daonna. Go háirithe, tá Saccharibacteria ag brath ar Actinobacteria mar a n-óstach sa chuas béil. Trí Saccharibacteria a ionramháil go géiniteach, d'aithin na taighdeoirí géinte riachtanacha dá bhfás agus fuair siad amach fachtóirí féideartha a bhaineann lena n-idirghníomhú le cealla óstaigh.

Áirítear ar na fachtóirí seo struchtúir dromchla cille le ceangal le cealla óstaigh agus córas secretion speisialaithe le haghaidh iompar cothaitheach. Léirigh íomháú fluaraiseacha micreascópacha le himeacht ama saolré casta Saccharibacteria, le cuid acu ag feidhmiú mar mháthairchealla agus ag giniúint sliocht beag swarmer a chuardaíonn cealla óstacha nua.

Trí dhul i ngleic le géineolaíocht agus meicníochtaí Patescibacteria, tá súil ag taighdeoirí a bhfeidhmchláir ionchasacha bhiththeicneolaíochta a dhíghlasáil agus tuiscint níos doimhne a fháil ar na róil a imríonn na horgánaigh mistéireacha seo. Bhí an taighde seo indéanta trí iarrachtaí comhoibríocha arna n-éascú ag an Lárionad Idirghníomhaíochtaí Miocróbacha & Micribhithóim (mim_c), áit a dtagann taighdeoirí ó dhisciplíní éagsúla le chéile chun staidéir ar mhicribhithóim a chur chun cinn.

Tríd is tríd, tugann an staidéar seo léargas ríthábhachtach ar bhitheolaíocht Patescibacteria agus leagann sé an bonn le haghaidh imscrúduithe breise ar a stíl mhaireachtála agus a bhfeidhmeanna uathúla.

