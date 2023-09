Teicneolaíocht MOXIE ar Mars: Tionscnamh um Thaiscéalaíocht Dhaonna sa Todhchaí

D'éirigh le Turgnamh Úsáide Acmhainne In-Situ Ocsaigine Mars (MOXIE) ocsaigin a ghiniúint ar Mars, rud a fhágann gur teicneolaíocht inmharthana é le haghaidh iniúchadh daonna ar an bpláinéad amach anseo. Tá MOXIE, gléas micreathonn-mhéid oigheann, ar bord rover Perseverance NASA, agus léirigh sé go bhfuil sé in ann ocsaigin a tháirgeadh le haghaidh breosla agus análaithe.

Le linn a mhisin, ghin MOXIE 122 gram san iomlán d'ocsaigin, ag táirgeadh 12 gram ocsaigine in aghaidh na huaire ar an mbealach is éifeachtaí. Sháraigh an ionstraim spriocanna bunaidh NASA, ag feidhmiú ag íonacht 98% nó níos fearr. Tá an poitéinseal ag an teicneolaíocht cheannródaíoch seo acmhainní áitiúla a iompú ina dtáirgí úsáideacha le haghaidh misin taiscéalaíochta amach anseo.

Ceann de phríomhfheidhmeanna MOXIE ná mar fhoinse tiomántán roicéad. Seachas cainníochtaí móra ocsaigine a iompar ón Domhan, d'fhéadfadh spásairí na todhchaí ábhair a fuarthas ar Mars a úsáid chun ocsaigin a tháirgeadh mar bhreosla roicéad, rud a chuir ar a gcumas turas fillte abhaile a dhéanamh. Tá an coincheap seo, ar a dtugtar úsáid acmhainní in-situ (ISRU), ina réimse taighde atá ag dul i méid agus d’fhéadfadh sé an taiscéalaíocht spáis a réabhlóidiú.

Ní hamháin gur léiriú teicneolaíochta é MOXIE ach spreag sé pobal ISRU freisin agus bhí tionchar aige ar thionscal na n-acmhainní spáis. Tá sé léirithe ag a rathúlacht go bhfuil NASA sásta infheistíocht a dhéanamh i dteicneolaíochtaí na todhchaí le haghaidh maireachtáil dhaonna agus taisteal ar Mars. Ag tógáil ar an ngnóthachtáil seo, tá taighdeoirí ag díriú anois ar dhul chun cinn breise i dteicneolaíocht úsáid acmhainní.

Tá sé ríthábhachtach teicneolaíochtaí cosúil le MOXIE a fhorbairt le haghaidh láithreacht gealaí go fadtéarmach, ag bunú geilleagar gealaí, agus ag tacú le feachtas taiscéalaíochta daonna tosaigh go Mars. Cuireann siad ar chumas spásairí “maireachtáil den talamh” trí úsáid a bhaint as acmhainní atá ar fáil ar chomhlachtaí pláinéadacha eile, ag laghdú spleáchas ar an Domhan le haghaidh soláthairtí agus breosla.

Le léiriú rathúil MOXIE ar Mars, éiríonn todhchaí taiscéalaíochta daonna agus coilíniú pláinéid eile níos indéanta. Trí leas a bhaint as acmhainní na gcomhlachtaí neamhaí, is féidir leis an gcine daonna a raon agus eolas ar na cruinne a leathnú.

Foinsí:

- Mars: An dara pláinéad is lú inár gcóras gréine, ar a dtugtar an "Pláinéad Dearg." Tá atmaisféar tanaí ann agus is sainairíonna é a dhálaí dusty, fuar agus fásach.

- NASA: An Riarachán Náisiúnta Aerloingseoireachta agus Spáis, gníomhaireacht neamhspleách de chuid Rialtas Feidearálach na SA atá freagrach as taiscéalaíocht agus taighde spáis.

- MIT: Institiúid Teicneolaíochta Massachusetts, ollscoil taighde príobháideach mór le rá.