Cuireann Fionnachtain Géine le Tuiscint ar Fhás Fréamh-Ghraige agus ar Shealgaireacht Níotráite i bhFéaraigh

D'aithin taighdeoirí in Ollscoil Stáit Washington géine, ar a dtugtar “BUZZ,” a bhfuil ról ríthábhachtach aige i bhfás na bhfréamhríbí i bplandaí. Is struchtúir bheaga iad na fréamhacha ribí a chabhraíonn le plandaí uisce agus cothaithigh a ionsú ón ithir. Ní hamháin go dtugann fionnachtain na géine seo solas ar na meicníochtaí fáis fréamhacha ach tá an cumas ann freisin táirgeadh inbhuanaithe barr a fheabhsú.

Fuarthas amach go rialaíonn géine BUZZ fás fréimhe, i dtéarmaí ráta agus tionscnamh fréamhacha cliathánach, mar fhreagra ar thiúchan níotráití san ithir. Is cothaitheach riachtanach é nítrigin le haghaidh fás plandaí, agus is príomhfhoinse nítrigine iad níotráití. D’fhéadfadh impleachtaí suntasacha a bheith ag baint le tuiscint a fháil ar conas a aimsíonn agus a n-úsáideann plandaí níotráití don talmhaíocht, cleachtais toirchithe, agus inbhuanaitheacht comhshaoil.

Is díol spéise é go gcuirtear géine BUZZ in iúl ag leibhéil ísle agus níor cuireadh síos air riamh roimhe seo. Ba dhúshlánach é seo a aithint. Creidtear go gcaomhnaítear an ghéin thar speicis éagsúla féir, lena n-áirítear barra tábhachtacha cosúil le cruithneacht, rís, arbhar Indiach agus eorna. Má chuirtear feabhas ar chumas na mbarr seo chun níotráití a aimsiú agus a úsáid go héifeachtach, d'fhéadfadh tionchar mór a bheith aige ar tháirgeadh bia domhanda.

Tá na taighdeoirí ag dul níos doimhne anois sna meicníochtaí arna rialú ag géine BUZZ. Trí fheidhmeanna sonracha na géine seo a réiteach, tá súil acu níos mó léargais a fháil ar sealgaireacht níotráite agus ar fhorbairt an chórais fhréamh.

Mic léinn PhD ó shaotharlann Ollscoil Stáit Washington, mar aon le comhoibrithe ó institiúidí eile, a bhí i gceannas ar an staidéar. Leagann na torthaí béim ar an tábhacht a bhaineann le taighde bunúsach chun próisis bhunúsacha bhitheolaíocha a thuiscint, rud a d’fhéadfadh feidhmiú praiticiúil a bheith mar thoradh ar fheabhsú barr agus inbhuanaitheacht.

Foinsí:

– Thiel A. Lehman et al, BUZZ: géine riachtanach d’fhás fréimhe iar-thionscanta agus idirghabhálaí ar ailtireacht fréimhe i Brachypodium distachyon, New Phytologist (2023). DOI: 10.1111/nph.19079