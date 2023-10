An Bailé Cosmaí a Nochtadh: Imbhualadh Réaltra Billiúin Bliain d'Aois

Tá feiniméan iontach Cosmaí gafa ag réalteolaithe ag baint úsáide as teileascóp Gemini South sa tSile. Tar éis imbhualadh réaltraí bíseach billiún bliain d'aois, chonaic siad radharc iontach de bhannaí guairneacha de dheannach agus de gháis idir-réaltach, rud a chuireann i gcuimhne do chandaí cadáis agus iad ag timfhilleadh go réidh thart ar chroíleacáin chumaisc na réaltraí sinsear.

Cónaíonn NGC 7727, an réaltra aisteach atá i gceist, thart ar 90 milliún solasbhliain ónár mBealach Bó Finne i réaltbhuíon an tUisceadóir. Go domhain laistigh den chaos neamhaí seo tá péire de phoill dhubh ollmhóra, a gcuimsiú imtharraingteach ag sárú na tuisceana. Tá mais ollmhór 154 milliún uair níos mó ná ár nGrian i gceann de na poill dhubha dhubha, agus tá meáchan 6.3 milliún gréine ag a chompánach. Is díol suntais é nach bhfuil na réada ollmhóra seo suite ach 1600 solasbhliain óna chéile, ag léiriú an phéire poill dhubh ollmhóir is gaire don Domhan.

Tuar na heolaithe go ndéanfar na poill dhubh titanic seo a chumasc ar deireadh thiar thar na 250 milliún bliain atá romhainn, rud a chruthóidh poll dubh níos mó fós. Déanfar athrú suntasach freisin ar chinniúint NGC 7727 féin. Socróidh an réaltra, atá ar lasadh faoi láthair le réaltaí óga agus plandlanna réaltbhuíonacha, de réir a chéile agus aistreoidh sé isteach i réaltra éilipseach comhdhéanta den chuid is mó de na réaltaí níos sine le mionfhoirmiú réalta — próiseas a fheidhmíonn mar léargas féideartha ar thodhchaí ár mBealach Bó Finne agus a chomharsanacht. Réaltra Andraiméide, atá i ndán a chumasc na billiúin bliain ó anois.

Léiríonn an íomhá iontach a ghlac an Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) atá suite ar Gemini South cumhacht agus beachtas na teileascóip úrscothacha seo, atá mar chuid den Réadlann Idirnáisiúnta Cúpla atá á oibriú ag NOIRLab an Fhorais Eolaíochta Náisiúnta. Tá an dá teileascóip optúla/infridhearg trastomhas 8.1-méadar suite go straitéiseach ar dhá cheann de na suíomhanna breathnadóireachta is fearr ar domhan, ag tairiscint cumais gan sárú sa réalteolaíocht optúil agus infridhearg araon.

Bígí linn agus muid ag tabhairt faoin mbailé cosmaí seo, ag nochtadh rúndiamhra an domhain spáis agus ag scaoileadh na rúin atá folaithe laistigh d’imbhuailtí agus de chumaisc réaltraí, ag péinteáil portráid iontach spreagúil den chruinne ollmhór atá ag síorathrú.

