Taiscéaladh Éifeachtaí Meicniúla Aclaíochta ar Fhás Matáin le Mata Glóthach Nuálaíoch

Is eol go bhfuil go leor buntáistí ag cleachtadh dár gcomhlachtaí, lena n-áirítear ár matáin a dhéanamh níos láidre agus níos toned. Mar sin féin, tá na meicníochtaí cruinne taobh thiar den phróiseas seo fós ina rúndiamhair. D'fhorbair taighdeoirí ag MIT mata aclaíochta uathúil déanta as hidrogel a ligeann dóibh staidéar a dhéanamh ar éifeachtaí meicniúla amháin a bhaineann le haclaíocht ar leibhéal micreascópach.

Tá cáithníní maighnéadacha bídeacha sa mata glóthach, atá cosúil le méid an ceathrú cuid. Trí úsáid a bhaint as maighnéad seachtrach faoin mata chun na cáithníní seo a bhogadh, is féidir an glóthach a dhéanamh chun sluthú cosúil le mata creathadh, ag ionsamhladh na fórsaí fórsaí a bhíonn ag matáin le linn aclaíochta. Fástar cealla muscle ar an fhoirmiú, agus tugann na taighdeoirí faoi deara conas a fhreagraíonn siad don chleachtadh meicniúil a chruthaíonn na creathadh maighnéad.

Léiríonn na torthaí tosaigh gur féidir le cleachtadh meicniúil comhsheasmhach a bheith ina chúis le snáithíní matáin ag fás i dtreo comhordaithe. Tá na snáithíní ailínithe agus feidhmithe seo in ann crapadh le chéile. Tugann sé seo le tuiscint go bhféadfaí an glóthach a úsáid chun fás snáithíní matáin a threorú, rud a d'fhéadfadh a bheith mar thoradh ar chruthú bileoga eagraithe matáin soladacha agus feidhmiúla. D'fhéadfaí matáin den sórt sin a úsáid i róbait bhog nó chun fíocháin damáiste a dheisiú.

Tá súil ag an Dr. Ritu Raman, ó MIT, go mbeidh an t-ardán nua seo in ann cabhrú le hathfhás matán tar éis gortú nó chun éifeachtaí aosaithe a laghdú. Trí thuiscint níos fearr a fháil ar an gcaoi a mbíonn tionchar ag fórsaí meicniúla éagsúla, go háirithe aclaíocht, ar fhíocháin muscle ag an leibhéal ceallacha, is féidir le taighdeoirí bealaí nuálacha a fhorbairt chun soghluaisteacht a athbhunú i ndaoine le neamhoird mótair agus robots solúbtha a chruthú.

Soláthraíonn an mata glóthach, ar a dtugtar 'MagMA' (Gníomhaíocht Maitrís Maighnéadach), modh neamh-ionrach chun snáithíní matáin a mhúnlú agus staidéar a dhéanamh ar a bhfreagra ar aclaíocht. Tá sé beartaithe ag na taighdeoirí an glóthach nuálaíoch seo a úsáid chun staidéar a dhéanamh ar chineálacha eile cille agus a bhfreagairt ar spreagadh meicniúil.

Tugann an staidéar seo cur chuige nua isteach chun cealla matán a spreagadh chun a bhfás a ailíniú agus a chomhordú ag baint úsáide as mata glóthach wobbly. D’fhéadfadh sé seo innealtóireacht fíocháin mhatán a chur chun cinn agus ár dtuiscint ar thionchar fórsaí meicniúla ar iompar cille a dhoimhniú.

