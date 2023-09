Measúnacht Nua Pointe Cúraim maidir le Brath Mear Víreas deilgneach

Tugann staidéar cruthúnais choincheapa a foilsíodh in The Lancet Microbe isteach measúnacht pointe cúraim a bhfuil gealladh fúthu chun víreas móncaí a bhrath go tapa (MPXV). D’fhorbair taighdeoirí ón Astráil an measúnú bunaithe ar aimpliú isiteirmeach agus teicneolaíocht CRISPR-Cas. Leis an íogaireacht ard agus a shainiúlacht, d'fheidhmigh an mheasúnacht go maith i gcomparáid leis an measúnú imoibrithe slabhra cainníochtúil polaiméaráise (qPCR) ór-chaighdeán.

Is galar zónóiseach é an deilgneach de bharr MPXV, víreas DNA mór snáithe dúbailte. Cé gur tuairiscíodh go príomha i bhfear a mbíonn gnéas acu le fir, breathnaíodh cásanna freisin i mná agus naíonáin. D’fhógair an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) gur éigeandáil sláinte poiblí an moncaíde idir Iúil 2022 agus Bealtaine 2023 mar gheall ar theacht chun cinn tobann, scaipeadh tapa, agus easpa faisnéise faoi éifeachtúlacht vacsaíní.

Faoi láthair, is é qPCR an modh diagnóiseach caighdeánach óir do bhrath MPXV, a éilíonn trealamh speisialaithe agus pearsanra oilte. Tarlaíonn diagnóis go hiondúil i saotharlanna speisialaithe, agus féadann sé roinnt laethanta a ghlacadh tar éis bailiú samplaí chun torthaí a fháil, go háirithe i suíomhanna íseal-acmhainne.

Sa staidéar seo, d’fhorbair na taighdeoirí measúnacht pointe cúraim darb ainm “MPXV-CRISPR” chun MPXV a bhrath go tapa. Baineann an mheasúnacht le heastóscadh DNA géanómach (gDNA) ó shamplaí cliniciúla, agus ina dhiaidh sin aimpliú agus a bhrath trí úsáid a bhaint as scoilteacht DNA trí mheán CRISPR-Cas12a. Is féidir é a léamh amach trí úsáid a bhaint as modhanna stiallacha sreabhadh cliathánach agus bunaithe ar fhluaraiseacht.

Léirigh an mheasúnacht íogaireacht chliniciúil de 100% agus sainiúlacht 99.3% i gcomparáid leis an measúnacht qPCR agus painéal pataiginí víreasach agus baictéarach. Bhain an léamh amach cliathánach amach íogaireacht 100% agus sainiúlacht 98.6% do MPXV, gan aon tras-imoibríocht i gcoinne víris eile.

D’fhéadfadh an mheasúnacht MPXV-CRISPR a bheith ina uirlis luachmhar le haghaidh diagnóis thapa phointe cúraim MPXV i suíomhanna íseal-acmhainne. Is féidir é a dhéanamh i thart ar 45 nóiméad, ag soláthar torthaí tapa agus cruinn. Moltar tuilleadh taighde chun an raon de línte MPXV imshruthaithe a bhfuil an measúnú dírithe orthu a leathnú.

Foinsí:

– An Lancet Miocrób: “Brath Mear Víreas deilgneach Móncaí Ag Úsáid Measúnacht Idirghabhála CRISPR-Cas12a: Staidéar Bailíochtaithe agus Meastóireachta Saotharlainne”

– Sainmhínithe: Víreas deilgneach mona (MPXV): Víreas DNA mór dhá shnáithe a chruthaíonn moncaí, galar zónóiseach a mbíonn tionchar aige ar dhaoine agus ar ainmhithe araon. MPXV-CRISPR: Measúnacht pointe cúraim chun MPXV a bhrath go tapa bunaithe ar aimpliú isiteirmeach agus ar theicneolaíocht CRISPR-Cas. Measúnú ar an bpointe cúraim: Tástáil dhiagnóiseach atá ceaptha le déanamh ag an láthair ina bhfuil othar i láthair, lena soláthraítear torthaí tapa gan gá le trealamh saotharlainne speisialaithe nó pearsanra oilte. Aimpliú isothermal: Modh chun aigéid núicléacha a aimpliú ag teocht thairiseach, ag fáil réidh leis an ngá atá le timthriallach teirmeach. Teicneolaíocht CRISPR-Cas: Uirlis eagarthóireachta géine a úsáideann próitéiní CRISPR RNA (crRNA) agus CRISPR-ghaolmhar (Cas) chun díriú ar sheichimh DNA ar leith le haghaidh scoilteachta agus modhnú.