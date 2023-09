An Tábhacht a bhaineann le Gás in Análaithe Réaltra

Tá ról ríthábhachtach ag gás i saolré réaltraí. Cé go bhfuil na réaltaí agus na réaltraí mar fhócas na breathnadóireachta réalteolaíochta le fada an lá, is le déanaí a bhí taighdeoirí in ann tionchar suntasach an gháis ar fhoirmiú agus ar éabhlóid na struchtúr cosmaí seo a fheiceáil agus a thuiscint níos fearr.

Tagraíonn an téarma “gás” don mheán idir-réaltach, atá le fáil idir réaltraí, chomh maith leis an ngás im-réaltach atá mórthimpeall ar réaltra. Úsáideann réalteolaithe na téarmaí seo chun cur síos a dhéanamh ar na réigiúin éagsúla gáis, ach níl aon teorainn dhocht eatarthu.

Tá réalteolaithe tar éis tosú ar shreabhadh casta an gháis idir réaltraí, a meán imréaltach, agus an meán idir-réaltach a réiteach. Tá ról ríthábhachtach ag an sreabhadh seo maidir le foirmiú réalta a rialáil, toisc go bhfuil anáil leanúnach gáis riachtanach chun réaltaí nua a bhreith. Nuair a thagann deireadh leis an sreabhadh seo, déanann foirmiú na réaltaí freisin.

Baineann próiseas análaithe réaltraí leis an idirghníomhú idir na réaltaí, an domhantarraingt, agus teocht agus dlús an gháis. Nuair a foirmíodh na Cruinne, bhailigh gás laistigh de réaltraí agus thug sé breith do na réaltaí. De réir mar a fhaigheann na réaltaí bás, díbirt siad gás ar ais isteach sa spás mórthimpeall, atá te agus idirleata ar dtús. Mar sin féin, de réir mar a fhágann an gás an réaltra, fuaraíonn sé agus méadaíonn a dhlús. Ligeann sé seo don domhantarraingt an gás a tharraingt ar ais isteach sa réaltra, áit ar féidir leis titim agus réaltaí nua a fhoirmiú.

D’éirigh le réalteolaithe sreabhadh an gháis isteach agus amach as réaltraí a bhreathnú ó na 1960idí ag baint úsáide as an solas ó chuasáir i bhfad i gcéin. Tá sé faighte amach acu go bhfuil miotalacht níos airde ag an ngás imréalach gar do réaltraí, rud a thugann le fios go bhfuil sé mar thoradh ar ghás a bheith á dhíbirt ag réaltaí. Feidhmíonn an gás sa mheán imtharraingteach freisin mar fhoinse breosla le haghaidh foirmiú réalta i réaltraí.

Tá sé léirithe ag suirbhéanna ar scála mór go bhfuil an gás sa mheán imshruthaithe suas le 1,000 uair níos dlúithe ná an gás a fhaightear sa mheán idir-réaltach. Tá teocht an gháis seo idir 10,000 agus 1 milliún Kelvins, rud a fhágann go bhfuil sé níos teo agus níos fuaire ná an gás idir-réaltach. Mar sin féin, tá sé dúshlánach staidéar a dhéanamh ar an ngás atá ag sreabhadh isteach mar gheall ar chomharthaí a bheith sáraithe acu siúd ó na réaltraí féin.

Tá cúis an gháis eis-sreabhadh, atá níos éasca le breathnú, fós neamhchinnte. D'fhéadfadh sé a bheith mar thoradh ar ollnóvae, gaotha réaltacha, nó fiú aiseolas poll dubh. Mar sin féin, beag beann ar an gcúis shonrach, tagann deireadh le sreabhadh an gháis ar deireadh, rud a fhágann go dtiocfaidh múchadh ar fhoirmiú réalta i réaltraí. Nuair a éiríonn réaltra ciúin, ní bheidh sé ina réaltaí a thuilleadh agus beidh dath dearg air.

Cé go bhfuil go leor le foghlaim fós faoin análú réaltrach, tá insamhaltaí ag tabhairt léargais chuiditheacha do réalteolaithe. Múnlaíonn an insamhalta DÓITEÁIN, mar shampla, foirmiú agus éabhlóid réaltraí thar na billiúin bliain, rud a ligeann do thaighdeoirí sreabhadh an gháis isteach agus amach as na struchtúir chosmaí seo a shamhlú.

Mar fhocal scoir, tá gás ina chomhpháirt ríthábhachtach i bpróiseas análaithe réaltraí. Tá sé ríthábhachtach ról an gháis i bhfoirmiú réalta agus saolré réaltraí a thuiscint chun bunús na réaltaí, na pláinéid, agus fiú an saol féin a thuiscint.

Foinsí:

– Tumlinson, J. et al. “Meán Imeallach Réaltraí Aifreann Bhealach na Bó Finne” (2017)