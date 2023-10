Breith Pláinéad Nua: Fianaise ar Imbhualadh Pláinéadúil a Braitheadh ​​i gCóras Réalta i gCéin

D'fhéadfadh réalteolaithe tar éis imbhuailte ollmhór idir dhá phláinéad ollmhóra i gcóras réalta i bhfad i gcéin a bhrath. D'fhéadfadh an t-imbhualadh, má dheimhnítear é, deis uathúil a sholáthar chun breith phláinéid nua a fheiceáil agus léargais a fháil ar phróiseas foirmiú na bpláinéad.

I mí na Nollag 2021, thug réalteolaithe faoi deara réalta a bhí cosúil le gnáthghrian ar a dtugtar ASASSN-21qj, agus í ag fulaingt le caochaíl neamhghnách agus le maolú. Cé nach bhfuil na feiniméin seo neamhchoitianta agus go bhfuil siad curtha i leith go hiondúil d’ábhar a théann idir an réalta agus an Domhan, thug réalteolaí amaitéarach darbh ainm Arttu Sainio le fios go raibh méadú thart ar 4% ar astú solais infridhearg ón réalta dhá bhliain go leith roimh an ré. imeacht dimming.

Bunaithe ar na tuairimí seo, molann taighdeoirí go bhféadfaí an caochaíl agus an maolú a mhíniú trí imbhualadh cataclysmic idir dhá phláinéid. Creidtear go bhfuil tionchair ollmhóra den chineál seo coitianta sna céimeanna deiridh de fhoirmiú pláinéid agus go bhféadann siad tionchar suntasach a imirt ar mhéideanna, ar chomhdhéanamh agus ar fhithis na bpláinéad i gcóras.

Bheadh ​​​​an t-imbhualadh tar éis méid ollmhór fuinnimh a scaoileadh, rud a chruthódh mais te, glowing ábhar a bhí na céadta uair níos mó ná na pláinéid bhunaidh. De réir a chéile d'fhuaraigh agus d'fhostaigh an comhlacht pláinéadach leathnaithe seo, a breathnaíodh ag baint úsáide as teileascóp spáis WISE de chuid NASA, thar na milliúin bliain, agus d'fhéadfadh sé go gcruthófaí pláinéad iomlán nua.

Ghinfeadh an tionchar seo plumaí smionagar freisin, cuid acu a bheadh ​​galaithe agus comhdhlúite ina gcriostail oighir agus carraige. D'fhéadfadh na plumaí seo a bheith imithe idir ASASSN-21qj agus an Domhan, rud a d'fhágfadh go raibh an réalta ag maolú go hearráideach.

Má tá léirmhíniú na n-imeachtaí seo i gceart, d'fhéadfadh staidéar a dhéanamh ar an gcóras réalta seo léargais luachmhara a sholáthar ar mheicníochtaí foirmiú an phláinéid. Ó na breathnuithe teoranta a rinneadh go dtí seo, tá taighdeoirí tar éis a bhaint amach go raibh na pláinéid imbhuailte cúpla uair níos mó ná mais an Domhain, a d'fhéadfadh a bheith inchomparáide i méid le Úránas agus Neiptiún. Ina theannta sin, measadh go raibh teocht an choirp iar-thionchar thart ar 700 °C, rud a thugann le tuiscint go raibh gnéithe ann le teochtaí fiuchphointe íseal, mar uisce.

Osclaíonn an fionnachtain seo fuinneog nua isteach sa tuiscint ar imbhuailtí pláinéadacha agus ar bhreith shaol nua. Trí staidéar a dhéanamh ar iarmhairt imeachtaí den sórt sin, is féidir le heolaithe faisnéis ríthábhachtach a nochtadh faoi na próisis a mhúnlaíonn ár gcruinne.

