Tógann DLR Leaba Tástála le haghaidh Róbónna Taiscéalaíochta Martian agus Lunar

Tá an fhoireann róbataic ag DLR, gníomhaireacht spáis na Gearmáine, tar éis leaba tástála 1500 méadar cearnach a thógáil dá róbait taiscéalaíochta Martian agus Lunar atá le teacht. Soláthraíonn an leaba tástála seo, atá suite i mbaile Oberpfaffenhofen lasmuigh d'Ionad Róbataic agus Meicitreonaic DLR, timpeallacht insamhladh chun feidhmíocht na róbait seo a thástáil.

Tá an leaba tástála feistithe le insamhaltaí do na dromchlaí gealaí agus Martian araon, lena n-áirítear ábhair mar basalt, carraigeacha lava, agus suevite. Gnéithe sé constaicí tír-raoin éagsúla, mar shampla dumhcha, cnoic, tolláin, lintéir, bolláin, agus tulacha, a gcaithfidh na róbait dul tríd. Is é an sprioc cumas na robots a thástáil chun samplaí a bhaint agus bogadh thart ar chineálacha éagsúla tír-raoin.

Príomhghné amháin den tástáil is ea comhordú ardáin róbatacha iolracha. Tá sé mar aidhm ag an leaba tástála measúnú a dhéanamh ar conas is féidir leis na róbait seo oibriú le chéile go héifeachtach i dtéarmaí eastóscadh samplaí agus loingseoireachta. Bainfidh na róbait úsáid freisin as léarscáileanna den spás atá cruthaithe go dinimiciúil chun cabhrú lena gcuid loingseoireachta.

Cé go bhfuil teorainneacha ag baint leis an leaba tástála, amhail a méid agus easpa timpeallachta bhfolús-séalaithe nó insamhalta domhantarraingthe, feidhmíonn sé a chuspóir chun tír-raon réalaíoch a sholáthar do na róbait a thástáil. Níor ceapadh é chun cruas radaíochta nó coinníollacha atmaisféaracha a thástáil, ar féidir iad a mheasúnú trí bhealaí éagsúla.

Is é an rover IDEFIX, a forbraíodh i gcomhar le gníomhaireacht spáis na Fraince CNES, an chéad mhisean a bhainfidh úsáid as an leaba tástála seo. Tá an rover le seoladh chuig Phobos mar chuid de mhisean MMX ón tSeapáin.

Táthar ag súil go mbeidh leaba tástála DLR do róbónna Martian agus taiscéalaíochta gealaí ina acmhainn luachmhar don ghníomhaireacht agus dá comhpháirtithe chun na teicneolaíochtaí atá ag teastáil le haghaidh misin spáis amach anseo a fhorbairt agus a scagadh.

Foinsí:

– DLR – Suíomh tástála Moon agus Mars le haghaidh misin róbataice

– UT – Dearann ​​Innealtóirí róbat ar Féidir Cloí Leis, Snámh I gCónaí, agus Seol Timpeall Asteroids Charn Brablach

– UT – Déanann NASA nathair róbatacha a d’fhéadfadh Saol Eile a Iniúchadh a Thástáil

– UT – D’fhéadfadh róbat le Aguisíní Inmhéadaithe Iniúchadh a dhéanamh ar phluais agus ar Aillte Martian