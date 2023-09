Spásairí Tascanna a Chríochnú ar Bord Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta

Faoi láthair tá deichniúr cónaitheoirí ina gcónaí ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS), a fheidhmíonn mar shaotharlann taighde agus spásphort le haghaidh comhoibriú idirnáisiúnta i dtaiscéalaíocht spáis. Tháinig triúr ball foirne nua isteach ar an 19 Meán Fómhair agus tá siad tosaithe ag dul i dtaithí ar an saol gan meáchain.

Is cónaitheoirí fithise den chéad uair iad Loral O'Hara ó NASA agus Nikolai Chub ó Roscosmos, agus tá cúraimí cothabhála éagsúla glactha orthu cheana féin. Phróiseáil O'Hara samplaí uisce chun cáilíocht an uisce ar bord an stáisiúin a mheas, agus ghlac Chub páirt i dturgnamh chun feidhm chardashoithíoch agus riospráide a mheas.

Iompraíodh an bheirt bhall foirne nua, mar aon leis an Innealtóir Eitilte Oleg Kononenko ó Roscosmos, chuig an ISS ar an spásárthach Soyuz MS-24. Chaith Kononenko cuid dá lá ag aistriú lasta ón Soyuz agus ag oiriúnú don saol ar bord an stáisiúin.

Mar ullmhúchán dá n-imeacht ar 27 Meán Fómhair, chaith an spásaire Frank Rubio de NASA, an Ceannasaí Sergey Prokopyev, agus an tInnealtóir Eitilte Dmitri Petelin ó Roscosmos am ag cur amach ar an saol ar fhithis agus ag críochnú oiliúna do shliocht láimhe rialaithe an spásárthaigh Soyuz MS-23.

Eile Expedition Tá 69 ball foirne a tháinig isteach i mí Lúnasa socraithe isteach ina ngnáthaimh agus tá siad gafa go gníomhach i dtascanna éagsúla. Bhailigh Jasmin Moghbeli NASA sonraí brú fola, thástáil Andreas Mogensen de ESA córas soilsithe nua chun cabhrú le rithim circadian a choinneáil, rinne Satoshi Furukawa de JAXA tascanna cothabhála ar an gCeamara Liathróid Inmheánach, agus dhírigh Konstantin Borisov de Roscosmos ar thascanna pluiméireachta fithiseach.

Leanann na baill foirne ar an ISS ag obair ar na tascanna a shanntar dóibh, ag cur le taighde eolaíoch agus le staidéar ar an spás.

