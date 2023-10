Éabhlóid Iontach na Sciathán Leathair Noctilionoid a nochtadh

Tá ialtóga noctilionoid, grúpa éagsúil ialtóga a fhaightear go príomha i dTrópaicí Mheiriceá, ina ábhar spéise d’eolaithe le fada an lá. Le níos mó ná 200 speiceas, tá na hialtóga seo tar éis teacht chun cinn go bhfuil gialla agus fiacla acu a oireann go foirfe chun leas a bhaint as raon leathan foinsí bia. Scrúdaíonn staidéar le déanaí a foilsíodh in Nature Communications na hoiriúnuithe géara atá ar na hialtóga seo agus cuireann sé solas nua ar éabhlóid aghaidheanna mamaigh.

Agus na speicis éagsúla d'ialtóga noctilionoideacha á gcur i gcomparáid lena chéile, rinne an fhoireann taighde fionnachtana suntasacha faoin gcaoi a n-athraíonn agus a fhorbraíonn gialla agus fiacla mamaigh. Trí anailís fhairsing a dhéanamh ar chruthanna agus ar mhéideanna gialla, premolars agus molars na ialtóg ag baint úsáide as scanadh CT agus modhanna eile, fuair na taighdeoirí modhnuithe comhsheasmhacha ar líon, méid, cruth agus suíomh na bhfiacla. Mar shampla, tá líon laghdaithe fiacla ag speicis le smuitíní gearra mar gheall ar spás teoranta, agus tá spás ag ialtóga a bhfuil gialla níos faide acu le haghaidh níos mó fiacla, cosúil le cumraíocht fiacla sinsear na mamaigh placental.

Leagann an t-údar luaidhe, Alexa Sadier, béim ar an luas iontach ar a ndearnadh na hoiriúnuithe seo, “Tá na ceithre chineál fiacla ar fad ag sciatháin leathair - tuiscíní, coiníní, premolars agus molars - díreach mar a dhéanaimid. Tháinig éagsúlacht mhór aistí bia chun cinn ialtóga noctilionoid laistigh de chomh beag le 25 milliún bliain, ar tréimhse an-ghearr é sin chun na hoiriúnuithe seo a dhéanamh.” Mar thoradh ar an aistear seo de chlaochlú cothaithe bhí raon leathan de struchtúir fhód agus fiacail sna sciatháin leathair, rud a chuir ar a gcumas bia a thabhairt ar thorthaí, neachtar, feithidí, iasc, agus fiú fuil.

In ainneoin an dul chun cinn suntasach atá déanta maidir le héabhlóid na sciatháin leathair noctilionoid a thuiscint, níl fios fós ar na fachtóirí cruinn a spreag a n-oiriúnuithe aiste bia. Tá ceisteanna faoin gcaoi ar tháinig na sciatháin leathair seo chun cinn go tapa ar struchtúir chomh héagsúla sin de fhiacail agus de fhiacail fós. Trí staidéar a dhéanamh ar na sciatháin leathair, tá súil ag eolaithe na rúndiamhra a bhaineann le foirmiú agus fás ár bhfiacla féin a réiteach.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cé mhéad speiceas d'ialtóga noctilionoid atá ann?

A: Tá os cionn 200 speiceas d'ialtóga noctilionoid, a fhaightear go príomha i dTrópaicí Mheiriceá.

C: Cad iad na cineálacha foinsí bia a mbaineann ialtóga noctilionoid leas as?

A: Tá ialtóga noctilionoid tar éis a gcuid gialla agus fiacla a oiriúnú chun beatha a thabhairt do raon leathan foinsí bia, lena n-áirítear feithidí, torthaí, neachtar, iasc agus fuil.

C: Cé chomh tapa agus a tharla na hoiriúnuithe in ialtóga noctilionoid?

A: Tháinig raon ilghnéitheach aistí bia agus struchtúir chomhfhreagracha fhiacail agus fiacail chun cinn ialtóga noctilionoid i chomh beag le 25 milliún bliain.