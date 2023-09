An Teileascóp thar a bheith Mór: Rúin na Cruinne a Dhíghlasáil

Tá tógáil an Teileascóp Thar Lear (ELT) i bhfásach Atacama na Sile ar siúl faoi láthair, agus é mar sprioc uaillmhianach an teileascóp is mó a tógadh riamh a chruthú. Le trastomhas príomhscátháin de 39 méadar – beagán níos lú ná an t-Arc de Triomphe íocónach i bPáras – agus príomhstruchtúr a bhfuil meáchan ollmhór 3700 tonna aige, tá sé mar aidhm ag an ELT ár dtuiscint ar an gcruinne a réabhlóidiú.

I gcroílár an ELT tá ard-íomhánna ar a dtugtar MICADO (Ceamara Íomháú Optaic Iloiriúnaigh le haghaidh Breathnóireacht Dhomhain). Arna fhorbairt ag an tSaotharlann Taighde ar Ionstraimíocht Spáis agus Réaltfhisic (LESIA) de Réadlann Pháras, cuirfidh MICADO ar chumas an ELT íomhánna mionsonraithe a ghabháil de réaltraí i bhfad i gcéin, de réaltaí aonair, agus fiú cuidiú le cuardach eisphláinéid lasmuigh dár gcóras gréine féin.

Ceann de na dúshláin a bhíonn le sárú ag breathnuithe ar an talamh ná suaiteacht atmaisféar an Domhain, rud a dhíghrádaíonn cáilíocht na n-íomhánna. Mar chúiteamh air seo, ionchorpraíonn an ELT córas optaic oiriúnaitheach. Míníonn Yann Clenet ó LESIA go dtomhaiseann an córas seo dífhoirmiúchán an tsolais trí úsáid a bhaint as braiteoir, agus ansin úsáideann optaic cheartaitheacha – scátháin le gníomhaitheoirí – chun cáilíocht na híomhá a fheabhsú. Cinneann ríomhaire cumhachtach na horduithe a sheolfar chuig na scátháin, ag cinntiú an fheidhmíocht is fearr.

Soláthróidh cumraíocht cúig scáthán an ELT géire agus soiléireacht nach bhfacthas riamh roimhe do na réalteolaithe ina gcuid breathnuithe. Leis an méid ollmhór agus an teicneolaíocht nuálach, geallann an ELT léargais nua a dhíghlasáil ar rúndiamhra na cruinne agus ár n-eolas ar an gcosmas a leathnú.

Foinsí:

– Faireachlann Eorpach an Deiscirt (ESO)

– An tSaotharlann Taighde ar Ionstraimíocht Spáis agus Réaltfhisic (LESIA) de chuid Réadlann Pháras i Meudon

Sainmhínithe:

– Ceamara Íomháithe Optaic Iloiriúnaithe le haghaidh Breathnóireacht Dhomhain (MICADO): ardíomhánna a forbraíodh don Teileascóp Fíor-Mhór

– Eascphláinéid: pláinéid atá ann lasmuigh dár gcóras gréine féin

– Optaic oiriúnaithe: teicníocht a úsáidtear chun suaiteacht an atmaisféir i breathnuithe ar an talamh a chúiteamh trí dhífhoirmiúchán an tsolais a thomhas agus a cheartú