Amharcann Teileascóp Spáis James Webb ar Phláinéid Dháirí sa Chrios Kuiper

Agus úsáid á baint acu as Teileascóp Spáis James Webb (JWST), tá breathnuithe suntasacha déanta ag réalteolaithe ar thrí phláinéad dwarf atá suite i gCreasa Kuiper. Rinneadh staidéar ar na pláinéid corracha – Sedna, Gonggong, agus Quaoar – ag úsáid sonraí a fuarthas ó Speictriméadar Near-Infridhearg Webb (NIRSpec). Thug na breathnuithe seo léargas ar a bhfithis agus a gcomhdhéanamh, lena n-áirítear láithreacht hidreacarbóin éadrom agus móilíní orgánacha casta a chreidtear a bheith mar thoradh ar nochtadh meatáin.

Tá an iliomad réad oighreata i gCreasa Kuiper, réigiún ar imill sheachtracha ár gCóras Gréine. Tá an staidéar ar Kuiper Belt Objects (KBOs), ar a dtugtar Cuspóirí Tras-Neiptiúnacha (TNOs) freisin, tar éis ár dtuiscint ar stair an Chórais Ghréine a réabhlóidiú. Trí scrúdú a dhéanamh ar dhiúscairt agus ar shaintréithe KBOs, tá léargais faighte ag eolaithe ar na sruthanna imtharraingthe a mhúnlaigh ár gCóras Gréine agus a nocht stair dhinimiciúil na n-imirce phláinéid.

Léiríonn tuairimí JWST ar na pláinéid corracha i gCreasa Kuiper céim shuntasach chun tosaigh inár n-iniúchadh ar an gCóras Gréine Seachtrach. Faoi stiúir an Ollaimh Joshua Emery ó Ollscoil Arizona Thuaisceart, tá foireann idirnáisiúnta na réalteolaithe tar éis solas nua a chaitheamh ar chomhdhéanamh agus ar iompar na réad i bhfad i gcéin seo. Soláthraíonn torthaí an taighde, atá sonraithe i bpáipéar réamhchló arna athbhreithniú le foilsiú ag an iris Icarus, faisnéis luachmhar le haghaidh staidéir leanúnacha ar an gCreasa Kuiper.

Cé go bhfuil ár n-eolas ar an Réigiún Tras-Neiptiúnach agus ar Chrios Kuiper fós teoranta, chuir misin mar an Voyager 2 agus New Horizons lenár dtuiscint. Mar sin féin, chruthaigh seoladh Teileascóp Spáis James Webb sceitimíní ollmhór i measc na réalteolaithe. Tá an poitéinseal ag a chumais íomháithe infridhearg fionnachtana breise a nochtadh agus tuiscint níos doimhne a sholáthar ar an gCóras Gréine Seachtrach agus ar a réada neamhaí.

