Tugann Eolaithe Dúshlán Teoiricí Traidisiúnta faoi Quasars agus Dioscaí Creidiúnaithe

Tá fionnachtain úrnua déanta ag eolaithe a thugann dúshlán teoiricí traidisiúnta faoi chuasáir agus a ndioscaí creidiúnaithe. Is réada thar a bheith geal iad cuasar i réaltraí i bhfad i gcéin atá á gcumhachtú ag poill dhubha ollmhóra ina n-ionaid. De réir na teoirice caighdeánach diosca creidiúnaithe, tá tionchar ag a gile intreach ar dháileadh fuinnimh speictreach quasar. Mar sin féin, fuair taighdeoirí ó Ollscoil Eolaíochta agus Teicneolaíochta na Síne nach é seo an cás.

Rinne an tOllamh Comhlach Zhenyi Cai agus an tOllamh Junxian Wang staidéar ar an radaíocht optúil go foircneach ultraivialait a astaítear mar thoradh ar charnadh na bpoll dubh ollmhóra. Fuair ​​siad amach go bhfuil dáileadh fuinnimh speictreach na gcuasáir neamhspleách ar a ngile intreach. Tugann sé seo dúshlán don tuiscint thraidisiúnta agus tugann sé le tuiscint go mb’fhéidir nach míníonn teoiric chaighdeánach dioscaí na feiniméin a breathnaíodh go hiomlán.

D'aimsigh na taighdeoirí freisin imeacht suntasach ó thuar na teoirice diosca clasaiceacha maidir le dáileadh fuinnimh speictreach ultraivialait na cuasáir. Soláthraíonn an fionnachtain seo tacaíocht shuntasach do mhúnlaí a ionchorpraíonn gaotha diosca breisithe. D’fhéadfadh ról ríthábhachtach a bheith ag na gaotha seo i múnlú airíonna quasars agus a dioscaí fabhraithe.

Tá impleachtaí níos leithne ag an staidéar ar ár dtuiscint ar ollfhisic um bhreisiú poll dubh sár-ollmhór agus feiniméin ghaolmhara. D'fhéadfadh sé cabhrú le solas a chur ar fhás mais poll dubh, reionization cosmaí, bunús na réigiún leathan-líne, díothú deannaigh ultraivialait mhór, agus níos mó.

Táthar ag súil go soláthróidh tionscadail satailíte sa todhchaí le cumais braite ultraivialait, ar nós Teileascóp Stáisiún Spáis na Síne, léargais bhreise ar airíonna fisiceacha cuasar agus réada neamhaí dá samhail.

“Meándháileadh fuinnimh speictreach uilíoch do chuasáir ón optúil go dtí an ultraivialait mhór” le Zhen-Yi Cai agus Jun-Xian Wang, Réalteolaíocht Dúlra.