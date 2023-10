Iniúchadh ar Phatrúin Ghluaiseachta: Coiteann i measc Orgánach

Tá tuairim shuntasach déanta ag eolaithe in Ollscoil Johns Hopkins maidir leis na patrúin gluaiseachta a léiríonn orgánaigh éagsúla. Léiríonn a staidéar go léiríonn orgánaigh, ó mhiocróib go daoine, patrúin gluaiseachta comhchosúla chun a dtimpeallacht a thuiscint agus a bhrath níos fearr. Tá an poitéinseal ag an taighde seo dul i bhfeidhm ar dhisciplíní mar róbataic agus eolaíochtaí cognaíocha.

Dhírigh an staidéar ar scianiasc leictreach, speiceas a bhfuil aithne air as sceitheadh ​​leictreach chun foscadh a aimsiú agus creachadóirí a imghabháil. Thug na taighdeoirí faoi deara nuair a bhí na soilse múchta, léirigh na héisc gluaiseachtaí anonn is anall go minic, rud a ligeann dóibh a dtimpeallacht a mhothú go gníomhach in uisce dorcha. Os a choinne sin, i gcoinníollacha dea-shoilsithe, luascadh an scian go réidh le pléascanna mearghluaiseachta go hannamh. Cuireadh an t-athrú iompair seo i leith riachtanas na n-iasc a dtimpeallacht a iniúchadh ar bhealach níos gníomhaí nuair a bhíonn neamhchinnteacht ard, agus athrú ar ais go dtí modh “leas a bhaint as” níos cobhsaí nuair a thagann laghdú ar éiginnteacht.

Is díol suntais é, fuair na taighdeoirí amach nach raibh an t-iompar aistrithe modha seo teoranta d'iasc amháin. Trí mhúnla a chruthú chun príomh-iompraíochtaí braite a insamhail, d’aithin siad na gluaiseachtaí céadfacha-spleácha céanna in orgánaigh eile, lena n-áirítear amoeba, leamhain, cuachóga, ialtóga, lucha agus daoine. Léiríonn na torthaí seo go bhfuil straitéisí comhchosúla forbartha ag orgánaigh thar speicis éagsúla chun a ndearcadh ar an domhan a bharrfheabhsú.

Síneann impleachtaí an staidéir níos faide ná tuiscint a fháil ar iompar ainmhithe. Creideann na taighdeoirí gur féidir a gcuid léargais a chur i bhfeidhm chun dearadh drones cuardaigh agus tarrthála, rovers spáis, agus robots uathrialacha eile a fheabhsú. Trí na patrúin gluaiseachta céadfacha-spleácha seo a ionchorprú i gcórais rialaithe róbatacha, tá súil ag eolaithe feabhas a chur ar chumas na róbait le nascleanúint a dhéanamh agus ciall a bhaint as a dtimpeallachtaí.

Tríd is tríd, léiríonn an staidéar seo idirnascacht patrún gluaiseachta trasna orgánaigh éagsúla. Leagann sé béim ar an gcaoi ar tháinig an éabhlóid ar chóineasú réitigh chomhchosúla, fiú i speicis atá i bhfad óna chéile ar chrann na beatha. Ag dul ar aghaidh, beidh tuilleadh iniúchta ar ghluaiseachtaí braite neamhchomhfhiosacha in ainmhithe agus in orgánaigh bheo eile ag súil lenár dtuiscint ar chognaíocht a dhoimhniú agus a d’fhéadfadh dul chun cinn nuálaíoch a spreagadh sa róbataic.

Cad é príomhthoradh an staidéir a rinne eolaithe in Ollscoil Johns Hopkins?

Is é an príomhthoradh ná go léiríonn orgánaigh, ó mhiocróib go daoine, patrúin gluaiseachta cosúla chun a dtimpeallacht a thuiscint agus a bhrath.

Cad iad na horgánaigh a luadh go sonrach i dtorthaí an staidéir?

Áirítear le torthaí an staidéir scianiasc leictreach, amoeba, leamhain, cockroaches, ialtóga, lucha, agus daoine.

Cad iad na feidhmeanna féideartha atá ag an taighde seo?

Tá impleachtaí ag an taighde do dhisciplíní mar róbataic agus eolaíochtaí cognaíocha. D’fhéadfaí é a úsáid chun dearadh agus feidhmiúlacht drones cuardaigh agus tarrthála, rovers spáis, agus róbait uathrialaitheacha eile a fheabhsú.