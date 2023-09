Fionnachtain Gan choinne ar Thaiscí Móra Hidrigin in Oirthear na Fraince

Ar imeall Folschviller, baile beag in oirthear na Fraince, tá aird shuntasach tarraingthe ag eolaithe, iriseoirí agus an pobal ar thrí sheod gan glacadh. Suíonn na botháin seo os cionn tollpholl a druileáladh ar dtús in 2006 agus a fhreastalaíonn anois ar chóras tomhais gáis ar a dtugtar SysMoG. Ceapadh SysMoG ar dtús chun tiúchan meatáin faoi thalamh a bhrath, agus rinne SysMoG fionnachtain iontais le linn a thaiscéalaíochta - tiúchain arda hidrigine.

Ag doimhneacht 1,100 méadar, sroicheann an tiúchan hidrigine tuaslagtha 14 faoin gcéad, agus d'fhéadfadh sé a bheith chomh hard le 90 faoin gcéad ag 3,000 méadar. Tugann na torthaí urghnácha seo le tuiscint go bhféadfadh go mbeadh ceann de na taiscí hidrigine is mó aitheanta ar domhan i réigiún Lorraine, lena n-áirítear Folschviller, le tuairim is 46 milliún tonna de hidrigin bhán.

Toradh gan choinne ar thionscadal Regalor ba ea fionnachtain na taiscí hidrigine seo, a raibh sé mar aidhm aige imscrúdú a dhéanamh ar fhéidearthacht táirgeadh meatáin i réigiún Lorraine. Rinne an tionscadal iarracht freisin láithreacht gáis eile a scrúdú. Tar éis scor de tháirgeadh guail i Lorraine in 2004, mhol Francaise de L’Energie meatán a bhaint as réimsí guail an réigiúin. Liostáil an rialtas réigiúnach saineolas Laboratoire GeoRessources chun inmharthanacht an tionscadail a chinneadh, as a dtiocfaidh forbairt SysMoG i gcomhar le Solexperts, cuideachta Francach-na hEilvéise.

Tá taiscéalaí paitinnithe feistithe ag SysMoG ar féidir é a ísliú go doimhneacht 1,500 méadar. Trí scannán a úsáid chun gáis a scaradh ó uisce, is féidir leis an taiscéalaí gás a eastóscadh le haghaidh anailíse dromchla. Roimhe seo, b'éigean uisce a thabhairt go dtí an dromchla agus é a dhíghású mar gheall ar gháis faoi thalamh a bheith i láthair.

Léirigh tomhais tosaigh sa tollpholl gur meatán a bhí i 99 faoin gcéad den ghás tuaslagtha ag 600 méadar, agus 1 faoin gcéad ina hidrigin. Mar sin féin, de réir mar a chuaigh an fhoireann chun cinn níos doimhne, chonaic siad méadú comhsheasmhach ar an tiúchan hidrigine. Ag bun an tollphoill, b'ionann hidrigin agus thart ar 20 faoin gcéad den ghás tuaslagtha.

Chun an tiúchan hidrigine a imscrúdú tuilleadh, tá sé beartaithe ag na taighdeoirí trí thollpholl eile a thomhas ag doimhneachtaí comhchosúla. Má fhanann an tiúchan hidrigine ard go cliathánach, is éard atá i gceist leis an gcéad chéim eile ná tollpholl 3,000 méadar a dhruileáil chun a bhailíochtú conas a fhorbraíonn an tiúchan hidrigine le doimhneacht. Cinnfear leis an iarracht seo freisin an bhfuil an hidrigin i láthair i bhfoirm tuaslagtha nó gásach.

D’fhéadfadh impleachtaí móra a bheith ag fionnachtain na taiscí hidrigine seo do thodhchaí an fhuinnimh ghlain. Agus an hidrigin á moladh mar iarrthóir breosla suntasach mar gheall ar a poitéinseal le haghaidh astuithe glan-nialas, d’fhéadfadh an flúirse “hidrigine bhán” i réigiún Lorcáin cur go mór leis an aistriú domhanda go fuinneamh glan.

Sainmhínithe:

– SysMoG: Córas tomhais gáis a úsáidtear chun tiúchan gáis faoi thalamh a thomhas.

– Meatán: Gás gan dath gan bholadh, a bhaineann go minic le gás nádúrtha agus le foinse fuinnimh fhéideartha.

– tollpholl: Poll caol a dhruileáiltear isteach sa talamh chun acmhainní nádúrtha a bhaint as nó chun staidéir gheolaíochta a dhéanamh.

– Hidrigin: Gás gan dath is féidir a úsáid mar fhoinse breosla de bharr a ardchionachta fuinnimh.

– Lorraine: Réigiún in oirthear na Fraince a bhfuil aithne air as táirgeadh guail.

Foinsí:

– Jacques Pironon, stiúrthóir taighde ag saotharlann GeoRessources ag an Université de Lorraine

– Dhananjay Khadilkar, iriseoir atá lonnaithe i bPáras