Torthaí Suntasacha Ghealach Lander agus Rover na hIndia

Sheol an Eagraíocht Taighde Spáis Indiach (ISRO) a Lander Gealach, Vikram, agus rover, Pragyan, le déanaí chun cuaille theas na gealaí a iniúchadh. Cé gur tugadh treoir dóibh dul isteach i mód codlata go dtí go mbeidh breacadh an lae ar an 22 Meán Fómhair, tá roinnt léargais iontacha curtha ar fáil acu cheana féin a d’fhág eolaithe pláinéadacha intrigued.

Dlús agus Teocht Ionosphere na Gealaí

Tá Vikram feistithe le taiscéalaí a rinne na chéad tomhais ar dhlús agus ar theocht ianaisféar na Gealaí. De réir ISRO, tá an t-ionosphere in aice leis an cuaille gealaí sách tanaí, le thart ar 5-30 milliún leictreon in aghaidh an mhéadair ciúbach. Is cosúil go n-athraíonn an dlús seo i rith an lae gealaí. Tá an fhaisnéis seo ríthábhachtach do chórais chumarsáide gealaí agus loingseoireachta amach anseo, toisc go bhféadfadh moilleanna comhartha a bheith mar thoradh ar dhlúis leictreon níos airde. Mar sin féin, ciallaíonn an plasma tearc a bhreathnaíonn Vikram gur beag an mhoill a d’fhéadfadh a bheith ann agus nach mbeadh fadhb ag baint le tarchur.

Éagsúlachtaí Teochta san Ithir Ghealach

Tá sé ríthábhachtach teocht agus seoltacht na hithreach gealaí a thuiscint agus lonnaíochtaí ar an nGealach amach anseo á mbreithniú. Nocht an taiscéalaí teochta Vikram, atá feistithe le 10 braiteoir, torthaí suimiúla. I rith an lae, tá an teocht ag 8 cm faoin dromchla thart ar 60 ºC níos ísle ná ag an dromchla. Táthar ag súil leis an meath géar teochta seo mar gheall ar airíonna seoltacha teoranta na hithreach gealaí. Tá na tomhais seo difriúil leo siúd a fuair Orbiter Taiscéalaíochta Lunar NASA in 2009, rud a thugann le fios go bhfuil teocht an dromchla i bhfad níos teo ná mar a taifeadadh roimhe seo.

Crith Gealach Amhrasta

I measc na gcreathadh éagsúla a thaifead seismograph Vikram, tharraing imeacht amháin aird na n-eolaithe. D'aimsigh an ionstraim teagmhas beag seismeach nó tionchar dreigít bídeach a chuaigh i léig i thart ar 4 soicind. Táthar ag súil go dtarlóidh a leithéid ar an nGealach mar gheall ar thionchair bheaga agus coigeartuithe teicteonacha áitiúla. Mar sin féin, tá gá le breathnuithe breise agus gréasán seismeach domhanda ar an nGealach chun tábhacht na n-imeachtaí seo a thuiscint go hiomlán.

Láithreacht Sulfair a dheimhniú

Dheimhnigh réamhthástálacha Pragyan láithreacht sulfair sa dromchla gealaí in aice leis an bpol theas. Is toradh tábhachtach é seo ós rud é gur príomhghné de charraig leáite é sulfar. Creideann eolaithe go raibh an Ghealach clúdaithe uair amháin i sraith tiubh de charraig leáite, a solidified sa deireadh chun a dhromchla a dhéanamh. Trí thiúchan sulfair a thomhas, is féidir le taighdeoirí léargas a fháil ar stair gheolaíoch na Gealaí. Mar sin féin, is féidir freisin gur tháinig an sulfair ó thionchair astaróideach ar dhromchla na gealaí. Tá sé mar aidhm ag ISRO a gcuid torthaí a chomhcheangal le sonraí ó mhisin Apollo SAM chun tuiscint bhreise a fháil ar gheocheimic na Gealaí.

Foinsí:

– Eagraíocht Taighde Spáis na hIndia (ISRO)

– Dúlra (www.nature.com)