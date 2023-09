Todhchaí na Taiscéalaíochta Spáis: Comhrá le Eric Ianson ó NASA

I léacht atá le teacht dar teideal “Planets and asteroids and moons… oh my!”, pléifidh Eric Ianson, Leas-Stiúrthóir na Rannóige Pláinéadlann Eolaíochta ag Ceanncheathrú NASA, na hiarrachtaí is déanaí agus is spreagúla de chuid NASA i dtaiscéalaíocht spáis. Áirítear leis seo samplaí a bhailiú ó dhromchla Mhars, léiriú ar chosaint phláinéadach trí spásárthach a thuairteáil d’aon ghnó in astaróideach, agus iniúchadh ar ghealach Iúpatar Europa agus an t-aigéan atá clúdaithe leis an oighear.

Is deacair na garspriocanna ar féidir le daoine óga a bheith ag súil le feiceáil ina saolta i réimse na taiscéalaíochta spáis a thuar, de réir mar a fhorbraíonn an teicneolaíocht go tapa agus de réir mar a athraíonn leasanna. Mar sin féin, tá treochtaí áirithe ar féidir a aithint. Tá filleadh daoine go dtí an Ghealach agus tuirlingt na spásairí ar Mars ar na spéire. Leanfar ar aghaidh le misin róbaitiúla chuig pláinéid éagsúla, gealacha, agus comhlachtaí beaga sa ghrianchóras, agus díreofar ar chinn scríbe ar nós gealach Iúpatar Europa, gealach na Satarn Tíotán, agus Úránas. Déanfar dul chun cinn freisin maidir le domhan ináitrithe lasmuigh dár gcóras gréine a aithint.

Tá ról NASA chun na chéad mhórbhearta móra spáis eile a bhaint amach ríthábhachtach, fiú agus ról níos tábhachtaí ag cuideachtaí príobháideacha ar nós SpaceX i dtaisteal spáis. Cé go bhfuil spreagadh gnó ag cuideachtaí príobháideacha, tá NASA maoinithe chun cuspóirí sonracha eolaíochta, taiscéalaíochta nó teicneolaíochta a bhaint amach. Tá comhoibriú le tionscal coitianta, ach tá cásanna ann nuair a fhorbraíonn NASA uirlisí speisialaithe nó spásárthaí intí, mar na rovers Mars agus an spásárthach Europa Clipper.

Is inmholta an méid a baineadh amach le déanaí ó chlár spáis na hIndia ag teacht i dtír ar chuaille theas na gealaí. Is mór ag NASA an comhoibriú idirnáisiúnta agus aithníonn sé an tábhacht a bhaineann le sonraí misin a roinnt ar mhaithe le fionnachtain eolaíoch. Spreagann siad a gcomhghleacaithe idirnáisiúnta an rud céanna a dhéanamh, ag cur chun cinn taiscéalaíocht shíochánta an spáis.

Nuair a fiafraíodh de faoin scannán nó faoin gclár teilifíse is fearr leis faoin spás nó faoin taiscéalaíocht spáis, luaigh Eric Ianson go leor roghanna, lena n-áirítear “Apollo 13,” “The Martian,” agus “The Empire Strikes Back”. Ar deireadh thiar, áfach, roghnaigh sé “An Stuif Ceart” mar an rogha is fearr dó. Léiríonn an scannán scéal na spásairí bunaidh Mearcair Seacht agus glacann sé an tsamhlaíocht agus na dúshláin a bhaineann le taisteal spáis le linn tréimhse a raibh sé ag aistriú ó fhicsean eolaíochta go réaltacht.

Tá Léacht Wilder Penfield le Eric Ianson sceidealta do 13 Samhain ag 4 pm in Amphitheatre Jeanne Timmins de chuid The Neuro.

Sainmhíniú:

NASA – Riarachán Náisiúnta Aerloingseoireachta agus Spáis, gníomhaireacht spáis sibhialta na Stát Aontaithe atá freagrach as taiscéalaíocht agus taighde spáis an náisiúin.

Clár Taiscéalaíochta Mars – Clár NASA dírithe ar iniúchadh Mars, lena n-áirítear staidéar ar aeráid an phláinéid, geolaíocht, agus an poitéinseal chun tacú leis an saol.

Clár na gCóras Cumhachta Raidiseatóp – Clár NASA a fhorbraíonn agus a chothaíonn úsáid na gcóras cumhachta raidiseatóp, a sholáthraíonn leictreachas do mhisin dhomhainspáis ag baint úsáide as an teas a ghintear ó mheath iseatóip radaighníomhacha.

Cosaint phláinéadach – Staidéar agus forbairt ar mhodhanna chun an Domhan a chosaint ó theagmhais tionchair fhéideartha ag asteroids nó cóiméid.

Europa – Ceann de ghealacha Iúpatar a chreidtear go bhfuil aigéan uisce leachta faoi dhromchla a screamh oighreata.

Seirbhísí pálasta gealaí tráchtála – Clár a bhfuil sé mar aidhm aige misin eolaíochta agus teicneolaíochta a sheachadadh chuig an nGealach trí chomhpháirtíochtaí le cuideachtaí tráchtála.

Buanseasmhacht Rover – Misean de chuid NASA go Mars a bhfuil sé mar aidhm aige nósmhaireacht an phláinéid a iniúchadh, comharthaí an tsaoil ársa a lorg, agus samplaí a bhailiú chun filleadh ar an Domhan.

Teileascóp Spáis James Webb – Teileascóp spáis atá le teacht le seoladh in 2021, atá deartha le bheith ar an teileascóp spáis is cumhachtaí a tógadh riamh.

Clár Artemis – Clár NASA a bhfuil sé mar aidhm aige “an chéad bhean agus an chéad fhear eile” a thabhairt i dtír ar an nGealach faoi 2024.

