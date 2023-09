Soláthraíonn iontaisí Fujianvenator Prodigiousus Léargas ar Éabhlóid Éan

Tá fionnachtain spreagúil déanta ag eolaithe sa tSín i gCúige Fujian: iontaise dineasáir cosúil le héin ón Tréimhse Jurassic. Ar a dtugtar Fujianvenator prodigiosus, tá an toradh seo ag cur solas ar éabhlóid na n-éan agus ag tabhairt léargas luachmhar ar conas a tháinig éin nua-aimseartha.

Braitheann an cheist maidir le cibé an meastar gur éan é Fujianvenator ar conas a shainímid éan. Déanann Min Wang, eolaí mór le rá sa staidéar, cur síos ar an dineasáir mar rud “aisteach” agus deir sé go bhfuil sé i bhfad ó bheith cosúil le haon éan nua-aimseartha. Mar sin féin, baineann Fujianvenator le grúpa ar a dtugtar avialans, a chuimsíonn gach éan agus a ngaolta dineasáir is gaire nár measadh go fóill éin.

Gné shainiúil amháin de Fujianvenator ná a chnámh fada cos níos ísle, an tibia, atá dhá uair chomh fada le cnámh a ceathar, an femur. Spóirt sé freisin eireaball fada, bony. Tá a forelimbs cosúil le sciathán éan ach le trí crúba ar a mhéara, á idirdhealú ó éin nua-aimseartha. Cé nach gcaomhnaíonn an iontaise cleití, tugann Wang faoi deara go bhfuil cleití ag a ghaolta is gaire agus ag an gcuid is mó de therópóidí éanlaithe, rud a thugann le tuiscint go bhféadfadh cleití a bheith ag Fujianvenator freisin.

Is dúshlánach é a stíl mhaireachtála a chinneadh gan iontaise iomlán, ach molann taighdeoirí dhá fhéidearthacht. Bunaithe ar a chosa fada, d'fhéadfadh sé go raibh Fujianvenator ina reathaí sciobtha nó waded i dtimpeallacht swampy cosúil le craenacha nó corcairdhearg nua-aimseartha. Leanann Wang i dtreo an smaoineamh gur rádala a bhí ann.

Cuireann an fionnachtain seo freisin leis an tuiscint chasta ar éabhlóid éan. Tháinig éin de shliocht dineasáir bheaga, cleiteacha dhá-chos ar a dtugtar teirpóid le linn na tréimhse Jurassic déanach. Bhí an t-éan is sine aitheanta, Archaeopteryx, ann timpeall 150 milliún bliain ó shin. Mar sin féin, tá bearna shuntasach de thart ar 20 milliún bliain idir Archaeopteryx agus na chéad iontaisí éan eile, rud a léiríonn an gá atá le tuilleadh staidéir chun an t-amlíne éabhlóideach a líonadh.

Tríd is tríd, cuireann fionnachtain Fujianvenator prodigiosus faisnéis luachmhar ar fáil faoi éagsúlacht na n-éan-mhaith dineasáir agus a ngnáthóga sa Tréimhse Jurassic, ag cur lenár dtuiscint ar éabhlóid na n-éan.

