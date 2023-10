An Coilíneacht Cheiltithe i dTiscéalaíocht Spáis: Ag Dúshlán Dioscúrsa na Síochána

Tá údar le fada le taiscéalaíocht spáis mar iarracht shíochánta ar mhaithe le feabhsú na daonnachta, le reitric ag cur béime ar na tairbhí cuimsitheacha do na náisiúin uile. Mar sin féin, cuireann an scéal seo i bhfolach na bunchoinníollacha coilíneacha a leanann ar aghaidh ag múnlú taiscéalaíochta spáis. Cé go bhféadfadh coincheap na huilechuimsitheachta agus gealltanas dul chun cinn teicneolaíochta daoine aonair a spreagadh chun dul isteach i dtionscal an spáis, buanaíonn siad ar deireadh na tógálacha caipitlíocha de thaiscéalaíocht spáis.

Fírinniú amháin a úsáidtear go coitianta le haghaidh taiscéalaíochta spáis ná forbairt teicneolaíochta ilúsáide agus seachthorthaí a bhfuil feidhmeanna praiticiúla acu ar an Domhan. Déanann NASA na seachthorthaí seo, cosúil le tochtanna cúr cuimhne agus teicneolaíocht bainte mianaigh talún, a cheiliúradh mar thorthaí tairbhiúla ar thaiscéalaíocht spáis. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a cheistiú cén fáth nach ndéantar acmhainní a infheistiú go díreach chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna seo in ionad fanacht le réitigh fhéideartha ó thaiscéalaíocht spáis.

Chun an gaol idir taiscéalaíocht spáis agus coilíneacht a thuiscint go hiomlán, ní mór dúinn an comhthéacs stairiúil a admháil. Bhí bunú NASA féin fréamhaithe i sprioc rialtas SAM leas a bhaint as an spás le haghaidh gnóthachan polaitíochta, cultúrtha agus ábhair. Tá an dúshaothrú seo, atá i bhfolach faoi chruth na taiscéalaíochta síochánta, ag teacht le loighic na coilíneachta. Bhí iniúchadh spáis i gcónaí faoi shaothrú spáis, ag neartú dinimic chumhachta agus as eastóscadh acmhainní.

Léiríonn meamram ó na 1950idí an meon seo níos mó, ag cur in iúl go bhfuil gá le taiscéalaíocht agus rialú chun saothrú spáis. Leagann an fhoirmle seo, ar féidir tagairt a dhéanamh di mar fhoirmle Killian, béim ar phríomhghnéithe na coilíneachta trí nádúr agus daonnacht a laghdú d'acmhainní agus do lucht saothraithe. Mhúnlaigh an fhoirmle seo beartas spáis na SA agus leanann sé de bheith ag dul i bhfeidhm ar náisiúnstáit agus ar chuideachtaí príobháideacha a bhfuil baint acu le taiscéalaíocht spáis.

Tháinig na cúiseanna atá le taiscéalaíocht spáis chun cinn le himeacht ama, ach d’fhreastal siad go seasta ar leas náisiúnstát nó córas caipitleach. Le linn an Chogaidh Fhuair, baineadh úsáid as taiscéalaíocht spáis mar chineál de chumhacht bhog chun barr feabhais teicneolaíochta a thaispeáint agus chun barr feabhais an daonlathais agus an chaipitleachais thar an gcumann a chur chun cinn. Mar sin féin, buanaíonn na struchtúir seo, atá lán le cleachtais mhíleata agus saothair faoin gcaipitleachas, foréigean agus treisíonn siad coincheap na nua-aimsearthachta mar pharaidím cogaidh.

Tá coincheap na “síocháine” laistigh den dioscúrsa ar thaiscéalaíocht spáis mealltach mar go bhfuil sé ag teacht le foréigean normalaithe na nua-aimsearthachta. Bíonn cineálacha éagsúla foréigean normalaithe, ó fhoréigean ciníoch ag gníomhaithe stáit go cleachtais saothair mídhaonna agus athbhreithniú stairiúil. Ní admhaíonn coincheap na síochána seo foréigean bunúsach an chórais dhomhanda reatha.

Cé go bhfuil an poitéinseal ag taiscéalaíocht spáis le haghaidh dul chun cinn eolaíoch agus nuálaíocht teicneolaíochta, tá sé ríthábhachtach ceist a chur faoi dhinimic na cumhachta bunúsacha agus faoi na hiarmhairtí a bhaineann le buanchoinníollacha an choilíneachta. Tá sé ríthábhachtach an coilíneachas folaithe i reitric agus i gcleachtais na taiscéalaíochta spáis a aithint chun todhchaí níos cothroime agus níos córa a chruthú in iniúchadh an spáis lasmuigh.

Foinsí:

– Meamram ón Institiúid um Eolaíocht Réalteolaíoch, dar dáta Feabhra 1958, dar teideal “Réamhthuairimí na hEagraíochta um Shaothrú Spáis”

– Doiciméad “Introduction to Outer Space” ó 1958

– Coincheap Aníbal Quijano den choilíneacht

– Obair an teoiriceora díchoilíneachta Nelson Maldonado-Torres ar an nua-aois mar pharaidím an chogaidh