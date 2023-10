An Canyon Martian Suimiúil: Ag Iniúchadh Labyrinth na hOíche

Gabh isteach i réimse mealltach Mhars le físeán 3D nua eisithe ag Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA). Tugann an físeán seo sinn ar thuras fíorúil thar thírdhreach corraitheach Nocti Labrytinthus, ar a dtugtar “labyrinth na hoíche” freisin. Is gné shuntasach é an canyon ollmhór seo, a chuimsíonn thart ar 740 míle, atá suite laistigh de Valles Marineris, coibhéis an Phláinéad Dheirg dár gCuan Mór.

Rinneadh na hamharcanna spreagthacha 3D a dhearadh go cúramach agus úsáid á baint as tomhais chruinne a bhailigh satailítí a bhí ag fithisiú Mars. Cé nach íomhánna fíor-ama atá sa scannán, cuireann sé léiriú iontach mionsonraithe ar fáil ar an tír-raon Martian, ag mealladh díograiseoirí spáis chun iad féin a thumadh sa iontas seach-thalún seo.

Tá gleannta géara, bolcáin ard, agus toisí neamhghnácha i labyrinth na hoíche. Is féidir le gleannta laistigh den chanyon leithead suas le 18.6 míle a bhaint amach agus dul go dtí doimhneacht 3.7 míle. I gcomparáid leis sin, níl ach 1.1 míle ar doimhneacht i gCuan Mór an Domhain agus a théann trasna 18 míle trasna. Cuireann toisí codarsnachta den sórt sin béim ar mhaisíocht iontais gheolaíochta Mars.

Feidhmíonn an físeán mealltach seo mar uirlis iontach chun scála ollmhór ár gcruinne agus na coirp neamhaí atá ann a thuiscint. Díreach mar a théann daoine gan áireamh arís go minic ar fhíseáin spreagthacha ó theileascóp spáis James Webb a chruthaigh an ESA, is díol spéise é an taiscéalaíocht 3D seo ar an gcainneon Martian a éilíonn go leor féachana.

Cé gur féidir foirmiú Mór-chainnín an Domhain a chur i leith an chreimthe ag Abhainn Colorado, creidtear go bhfuil géineas labyrinth na hoíche ar Mars fréamhaithe i bristeacha teicteonacha laistigh de screamh an phláinéid. Cé go bhféadfadh ról a bheith ag uisce, go háirithe ag cur san áireamh stair Mhars mar phláinéid le haibhneacha ag sileadh, tá baint ag na príomhfhórsaí a mhúnlaíonn an canyon Martian neamhghnách seo le gníomhaíocht theicteonach.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cad é Nocti Labrytinthus?

A: Tagraíonn Nocti Labrytinthus do chanán mór ar Mars, ar a dtugtar "labyrinth na hoíche" freisin.

C: Cé chomh fada is atá an canyon?

A: Cuimsíonn an canyon thart ar 740 míle ar fad.

C: Cé chomh domhain atá na gleannta laistigh de labyrinth na hoíche?

A: Is féidir leis na gleannta doimhneacht suas le 3.7 míle a bhaint amach.

C: Conas a chuirtear an canyon Martian i gcomparáid le Mór-chabhán an Domhain?

A: Sáraíonn labyrinth na hoíche ar Mhars Mór-chainneán an Domhain i leithead agus doimhneacht. Is féidir leis na gleannta suas le 18.6 míle trasna a thomhas, agus níl ach 18 míle ar leithead ag an bpointe is airde ar Chainneán Mór an Domhain.

C: Conas a cruthaíodh an físeán 3D?

A: Rinneadh an físeán a dhearadh go cúramach agus úsáid á baint as tomhais bheachta a bhailigh satailítí a bhí ag fithisiú Mars.

C: Cad a d'fhéadfadh a bheith ina chúis le labyrinth foirmiú na hoíche?

A: Tá eolaithe ag tuairimíocht gur chuir bristeacha teicteonacha i screamh Mhars le cruthú an chanón ollmhór seo, cé go mb’fhéidir go raibh ról ag láithreacht uisce in am atá thart ar Mhars freisin.