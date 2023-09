Bíonn tionchar ag Próitéin i gCuileoga Torthaí ar Aclaíocht sa Fuar, Fionnachtana Staidéir

D'aithin staidéar le déanaí a foilsíodh in Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí próitéine i gcuileoga torthaí a bhfuil ról ríthábhachtach aige i bhfeidhmiú cleachtadh i gcoinníollacha fuar. Tá baint ag an próitéin seo, ar a dtugtar Iditarod, leis an irisín próitéin daonna, a bhfuil aithne air mar gheall ar a rannpháirtíocht sna buntáistí a bhaineann le cleachtadh agus oiriúnú do theocht fuar.

Bhí suim ag taighdeoirí ó Scoil Leighis Ollscoil Michigan agus ó Scoil Leighis Ollscoil Stáit Wayne tuiscint a fháil ar phróiseas fiseolaíoch na n-uathphagy, a bhaineann le comhpháirteanna ceallacha damáiste a bhaint as an gcomhlacht. Fuair ​​​​siad amach go rialaíonn an ghéin Iditarod autophagy i cuileoga torthaí. Trí chomhdhéanamh géiniteach na gcuileoga a ionramháil, léirigh siad go bhfuil baint ag an ghéin Iditarod leis an bpróiseas uathphagaíochta.

Fuair ​​an fhoireann nasc freisin idir an ghéin Iditarod agus an ghéin dhaonna FNDC5, atá ina réamhtheachtaí don inteachán próitéine. Léiríodh roimhe seo go bhfuil Irisin tábhachtach maidir le sochair mhatánchnámharlaigh agus eile a bhaineann le cleachtadh i mamaigh, chomh maith le hoiriúnú fuar.

Chun ról Iditarod san aclaíocht a imscrúdú tuilleadh, chuir na taighdeoirí oiliúint ar chuileoga torthaí ag baint úsáide as modh nua a d'fhorbair foireann an Dr. Robert Wessells in Ollscoil Stáit Wayne. Fuair ​​​​siad amach go raibh lagú seasmhachta aclaíochta ag cuileoga nach raibh géine Iditarod orthu agus nach raibh na feabhsuithe tipiciúla le feiceáil tar éis oiliúna. Suimiúil go leor, ní raibh na cuileoga seo in ann teochtaí fuar a fhulaingt freisin.

Leagann an staidéar seo béim ar thábhacht éabhlóideach an teaghlaigh ghéine Iditarod, ar dealraitheach go gcaomhnaítear é le linn na héabhlóide in inveirteabraigh agus i mamaigh araon. Creideann na taighdeoirí go ngníomhaíonn aclaíocht an próiseas autophagy, rud a chabhraíonn le comhpháirteanna cealla damáiste agus seachtháirgí tocsaineacha a tháirgtear le linn cleachtadh dian a ghlanadh. Tá ról ríthábhachtach ag géine Iditarod sa phróiseas seo.

Tá gá le tuilleadh taighde chun an nasc idir aclaíocht, uathphagy, agus an ghéin Iditarod a thuiscint go hiomlán. Mar sin féin, tugann an staidéar seo léargais luachmhara ar na meicníochtaí móilíneacha is bun leis na buntáistí a bhaineann le haclaíocht agus oiriúnú do theocht fuar.

Foinse:

– “Tá Iditarod, homolog Drosophila de réamhtheachtaí Irisin FNDC5, ríthábhachtach maidir le feidhmíocht aclaíochta agus uathphagáil chairdiach” le Tyler Cobb, Irene Hwang, Michael Soukar, Sim Namkoong, Uhn-Soo Cho, Maryam Safdar, Myungjin Kim, Robert J. Wessells , agus Jun Hee Lee, Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí.