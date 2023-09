An Creachadóir Réamhstairiúil: Amóinít a Fuarthas Taobh istigh d’Iasc Iontaisithe

Tá fionnachtain neamhghnách déanta ag eolaithe agus iad ag scrúdú amóinít dea-chaomhnaithe agus iasc iontaisithe a bhfuarthas é. Léirigh an fionnachtain iontasach gur shlog an t-iasc an t-amóinít mhór, rud nár breathnaíodh riamh roimhe. D'fhéadfadh an t-amóinít, cineál ceifileapóid a chuaigh in éag na milliúin bliain ó shin, a bheith ina chúis leis na héisc a bháthadh nó bac a chur ar a chonair díleá, rud a d'fhág go raibh iarmhairtí marfach ann don chreachadóir.

Tá an iontaise, a thángthas air sa Ghearmáin i 1977, i mbailiúchán Ard-Mhúsaem Stair an Dúlra Stuttgart. D’fhoilsigh beirt thaighdeoirí ón músaem, Samuel Cooper agus Erin Maxwell, páipéar le déanaí in Geological Magazine ag cur síos ar an iasc agus ar an amóinít a d’ith sé. Bhain an speiceas éisc, Pachycormus macropterus, le grúpa imithe in éag d'iasc mara ga-eite ar a dtugtar pachycormids. D'fhéadfadh na héisc seo raon ó mhéideanna beaga suas go dtí 50 troigh ar fad. Cé nach dtuigtear aiste bia pachycormids go hiomlán, fuair na taighdeoirí fianaise gur dhírigh siad go príomha ar cheifileapóid bhog-chorp agus ar iasc níos lú.

Tá fionnachtain an éisc leis an amóinít taobh istigh suntasach toisc go dtugann sé léargas ar iompraíocht chothaithe agus ar aiste bia pachycormids. Socraíonn sé go n-ídíonn an t-iasc ceifileapóid neamh-shelly ó am go chéile, rud a thagann salach ar thuairimí roimhe seo maidir lena n-aiste bia. De réir Adiel Klompmaker, coimeádaí paleontology ag Iarsmalanna Ollscoil Alabama, tá an toradh seo iontach agus cabhraíonn sé le hathchruthú níos cruinne ar ghréasáin bia ársa.

Tacaíonn suíomh an amóinite laistigh de chorp an éisc agus easpa cnámha áirithe a thabharfadh le tuiscint go bhfuil lobhadh go láidir leis an teoiric gur shlog an t-iasc an amóinít agus é beo. Cé go bhfuil fianaise ann roimhe seo go n-ídíonn iasc larbhaí beaga amóiníte de thaisme, tugann an fionnachtain nua seo le fios nár tharla de thaisme an t-amóinít iomlán a shlogadh.

Soláthraíonn an fionnachtain neamhghnách iontaisithe seo faisnéis luachmhar faoi éiceachórais mhuirí ársa agus tugann sé solas ar nósanna beathaithe creachadóirí mara réamhstairiúla. Léiríonn sé na hidirghníomhaíochtaí agus na dinimic chasta a bhí ann idir speicis na milliúin bliain ó shin, agus cuireann sé níos mó brú ar ár dtuiscint ar an saol réamhstairiúil.

