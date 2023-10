Léargais Nua ar Stair Éabhlóideach Éisc

Tá staidéar ceannródaíoch a rinne taighdeoirí in Ollscoil Yale tar éis léargas nua a thabhairt ar stair éabhlóideach na n-iasc. I leagan nuashonraithe agus athbhreithnithe de Chrann na Beatha éisc, d'aithin na hichthyologists Thomas J. Near agus Christine E. Thacker naisc iontasacha i measc speicis éagsúla éisc, ag soláthar dearcadh úr ar a gcaidreamh.

Roimhe seo, bhí éisc ga-eite aicmithe bunaithe ar thréithe inbhraite agus ar struchtúir fhisiceacha, nár léirigh méid iomlán a gcaidrimh ghéiniteacha. D’ionchorpraigh Near agus Thacker na céadta bliain de litríocht eolaíoch agus sonraí géiniteacha chun córas aicmithe níos cuimsithí a chruthú.

Léiríonn an staidéar gur col ceathracha iad súile feadáin, iasc domhainfharraige cruth ribíneach agus súile feadánacha aisteacha, agus troisc, iasc a bhfuil tábhacht tráchtála ag baint leo. Baineann an dá cheann leis an ordú Gadiformes. Tugann an fionnachtain seo dúshlán do thoimhdí roimhe seo agus leagann sé béim ar an tábhacht a bhaineann le hanailís ghéiniteach chun línte éabhlóideacha a thuiscint.

Dhírigh taighde Near agus Thacker freisin ar ghrúpaí éagsúla éisc a chomhdhlúthú agus a athrangú. Trí anailís a dhéanamh ar shinsearacht choiteann, shainmhínigh siad 97 grúpa cuimsitheach a chuimsíonn 830 lineage. Go háirithe, chuir siad deireadh le hainmneacha grúpa iomarcacha agus chuir siad teaghlaigh ghaolmhara le chéile in orduithe níos mó. Mar shampla, athrangaíodh feadáin-súile mar Gadiformes, ag cur béime ar a gcosúlacht ghéiniteach le trosc agus le speicis ghaolmhara eile.

Tá impleachtaí suntasacha ag na torthaí seo do réimse na hichthyology. Soláthraíonn Crann na Beatha athbhreithnithe treochlár cuimsitheach do thaighdeoirí maidir le héagsúlacht éisc agus cuireann sé léargais nua ar fáil ar na caidrimh idir speicis éagsúla éisc. Moladh cheana féin é mar staidéar suntasach, agus tá a thionchar le sonrú ar fud an phobail eolaíochta.

Mar fhocal scoir, tá an staidéar a rinne Near and Thacker tar éis ár dtuiscint ar éabhlóid éisc a athrú ó bhonn. Trí anailís ghéiniteach a ionchorprú agus grúpaí éisc a chomhdhlúthú, léirigh siad naisc iontasacha agus chuir siad córas aicmithe aontaithe ar fáil. Feidhmíonn an taighde seo mar bhunús le haghaidh staidéir amach anseo san ichthyology, ag spreagadh tuilleadh iniúchta ar dhomhan éagsúil agus suimiúil na n-iasc.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

C: Cad a nocht staidéar Near agus Thacker faoin ngaol idir na feadáin agus na troisc?

F: D'aithin an staidéar súile feadáin agus trosc mar chol ceathracha a bhaineann leis an ord Gadiformes.

C: Cén modh a d’úsáid Near agus Thacker chun Crann na Beatha a athbhreithniú?

A: Ionchorpraíodh iontu sonraí géiniteacha agus na céadta bliain de litríocht eolaíoch chun anailís a dhéanamh ar na caidrimh idir speicis éagsúla éisc.

C: Cé mhéad grúpa cuimsitheach a shainigh Near agus Thacker ina gcuid taighde?

A: Shainmhínigh siad 97 grúpa cuimsitheach, ag cuimsiú 830 lineage.

C: Cad é an tábhacht a bhaineann le Crann na Beatha athbhreithnithe?

F: Soláthraíonn Crann na Beatha athbhreithnithe tuiscint chuimsitheach ar éagsúlacht éisc agus tugann sé léargais nua ar stair éabhlóideach iasc.

C: Conas a d'fhreagair an pobal eolaíoch don staidéar seo?

F: Moladh an staidéar mar shainchomhartha san ichthyology, agus tá impleachtaí fadréimseacha ag a thorthaí sa réimse.