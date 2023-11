Léargais Nua ar Dháileadh Domhanda na nIonfhabhtuithe Víreas Filamentous i gCoiréil

Tá galar cailleach fíocháin choiréil clochach (SCTLD) tar éis milleadh a dhéanamh ar choilíneachtaí coiréil sa Mhuir Chairib ó 2014, rud a fhágann caillteanais shuntasacha i ndaonraí coiréil. Cé go bhfuil imscrúdú déanta ag taighdeoirí ar ról na baictéir i SCTLD, tá an gníomhaire cúiseach fós neamhaitheanta. Mar sin féin, léirigh staidéar le déanaí solas ar imreoir féideartha eile sa ghalar: víris filamentous.

Bhain foireann eolaithe úsáid as micreascópacht leictreoin tarchurtha (TEM) chun scrúdú a dhéanamh ar láithreacht cáithníní filiméadacha cosúil le víreas (VLPanna) i dinoflagellates endosymbiotic na coiréil, ar a dtugtar Symbiodiniaceae. Rinne na taighdeoirí anailís ar choiréil an Aigéin Chiúin, lena n-áirítear Acropora hyacinthus agus Porites cf lobata, agus fuair siad amach go raibh VLPanna ag níos mó ná 60% de chealla Symbiodiniaceae (géineas Cladocopium). Suimiúil go leor, bhí leitheadúlacht VLPanna níos airde i Symbiodiniaceae ó choilíneachtaí a raibh strus teasa orthu.

Ina theannta sin, fuair an staidéar amach go raibh VLPanna filiméadacha ag Symbiodiniaceae a dhíbir A. hyacinthus, agus go raibh na cealla seo níos díghrádaithe i gcomparáid lena gcomhghleacaithe in ospidéil. Bhí fad idir na VLPanna seo idir 150 agus 1500 nanaiméadar agus bhí trastomhas 16-37 nanaiméadar acu, rud a léiríonn céimeanna éagsúla i dtimthriall macasamhlaithe.

Murab ionann agus na tuairimí roimhe seo, níor breathnaíodh VLPanna filiméadacha amháin i gcoiréil a raibh tionchar ag SCTLD orthu nó i réigiúin sceireacha ar leith. Nocht an staidéar VLPanna filamentous i lineages éagsúla Symbiodiniaceae, lena n-áirítear Breviolum, Cladocopium, agus Durusdinium. Tugann an toradh seo dúshlán don smaoineamh go bhfuil víris filiméadacha eisiach do Symbiodiniaceae genera ar leith.

Cé go bhfuil ról na VLPanna filiméadacha in SCTLD fós neamhchinntitheach, tugann an taighde seo le fios go bhfuil na víris seo forleathan agus go n-ionfhabhtaíonn Symbiodiniaceae go coitianta. Chun tuiscint níos fearr a fháil ar a dtionchar ar choilíneachtaí coiréil, ba cheart go ndíreodh staidéir sa todhchaí ar thréithriú géanómach na víris seo agus ar thástálacha eimpíreacha ar a n-éifeachtaí ar Symbiodiniaceae.

Tríd is tríd, tugann an staidéar seo léargais nua ar dháileadh domhanda ionfhabhtuithe víreas filiméadacha i coiréil. Trí leitheadúlacht agus éagsúlacht na víris seo a réiteach, is féidir le heolaithe iniúchadh breise a dhéanamh ar a ról i ngalar coiréil agus d’fhéadfadh idirghabhálacha spriocdhírithe a fhorbairt chun éifeachtaí SCTLD a mhaolú.

Ceisteanna Coitianta

Cad é SCTLD?

Is galar an-tógálach é an galar Stony Stony Sty Sty Fíochán Coilíneachta (SCTLD) a d’fhág go bhfuil caillteanas suntasach ar choilíneachtaí coiréil sa Mhuir Chairib ó 2014 i leith.

Cad iad víris filamentous?

Is cáithníní cosúil le víreas (VLPanna) iad víris filiméadacha a bhfuil cruth fadaithe acu atá cosúil le filiméid. Tá baint acu le galair éagsúla i bplandaí agus fuarthas amach le déanaí i coiréil.

An bhfaightear VLPanna filiméadacha i gcoiréil a bhfuil tionchar ag SCTLD orthu amháin?

Ní hea, braitheadh ​​VLPanna filiméadacha i gcoiréil a bhfuil tionchar ag SCTLD orthu agus atá cosúil le sláintiúil, chomh maith le i réigiúin éagsúla sceireacha. Níl siad eisiach do speicis choiréil ar leith nó do ghéinte sainiúla.

Cén tábhacht atá leis an taighde seo?

Leagann an staidéar seo béim ar láithreacht fhorleathan ionfhabhtuithe víreasacha filiméadacha i Symbiodiniaceae, dinoflagellates endosymbiotic na coiréil. Tugann sé dúshlán do na boinn tuisceana atá ann cheana maidir leis an gcomhlachas idir víris filiméadacha agus SCTLD agus osclaíonn sé bealaí nua chun a ról i galair choiréil a imscrúdú.