Breathnú ar Ghath-cháithníní Fermionic ag Imeacht Gar d'Aistriú Céim Chandamach

Chonaic taighdeoirí leathcháithníní fermionic ag imeacht in aice le trasdul céim chandamach den chéad uair. Is cáithníní iad fermions a dhéanann suas ábhar, mar leictreoin. De ghnáth ní bhíonn baint ag na cáithníní seo le haistrithe céime toisc nach féidir iad a scrios de bharr dhlíthe an dúlra. In trasdulta céime a bhaineann le bosúin, ar cáithníní iad a dhéanann idirghníomhú idirghabhála, éiríonn leibhéil fuinnimh na gcéimeanna níos dlúithe de réir mar a théann an t-aistriú ar aghaidh.

Rinne na taighdeoirí a gcuid staidéir ag baint úsáide as tomhais speictreascópachta fearainn ama terahertz ar chomhdhúil ar a dtugtar YbRh2Si2. San ábhar seo, tá na leathcháithníní comhdhéanta de mheascán de leictreoin logánta a fhaightear in inslitheoir agus leictreoin shoghluaiste a fhaightear i miotal. Tá mais éifeachtach ag na leictreoin fhorshuite seo atá i bhfad níos mó ná gnáthleictreon.

Ceann de ghnéithe uathúla na gcuas-cháithníní seo ná gur féidir iad a scriosadh le linn trasdul pas, murab ionann agus “gnáth-leictreoin”. Ligeann an mhaoin seo dóibh aistriú leanúnach a dhéanamh cosúil leis na cinn a bhaineann le bosúin. Trí anailís a dhéanamh ar pharaiméadar ar a dtugtar an t-easpónant criticiúil, fuair na taighdeoirí go raibh titim sa dóchúlacht go gcruthófaí na stáit choimhthíocha seo ag an trasdul céime.

Bhain an fhoireann úsáid as radaíocht terahertz toisc go bhfuil scálaí fuinnimh aige atá cosúil leis na scálaí fuinnimh intreacha de fermions trom. Nuair a bhíonn na quasiparticles corraithe ag radaíocht terahertz, briseann siad síos agus imíonn siad, rud a chruthaíonn staid neamhchothromaíochta. Ansin filleann an córas go cothromaíochta go nádúrtha trí ath-theacht chun cinn le quasiparticles tar éis moill ama áirithe.

Soláthraíonn an staidéar seo cur chuige nua maidir le himscrúdú a dhéanamh ar chomhghaolta go leor coirp in ábhair chandamach cosúil le comhdhúile coipthe trom. Feidhmíonn sé mar phointe tosaigh d’imscrúduithe breise ar aistrithe céime sa domhan chandamach.

