Iniúchadh a dhéanamh ar an Tionchar a bhíonn ag Dianbhulóga X-gha ar Struchtúir Ábhar

Le breis agus céad bliain, tá fisiceoirí ag brath ar scaipeadh X-gha chun struchtúir chasta ábhar éagsúla a fhiosrú. Le blianta beaga anuas, tá léasair X-ghathach saor-leictreon (XFELs) tar éis éirí mar rogha coitianta mar gheall ar a gcumas bíoga femtosecond dian a astú. Éiríonn an cheist, áfach: conas a théann na bíoga cumhachtacha seo i bhfeidhm ar na struchtúir a bhfuil sé mar aidhm acu staidéar a dhéanamh orthu?

Rinne grúpa taighdeoirí idirnáisiúnta iarracht solas a chaitheamh ar an ábhar seo trí thurgnamh a dhéanamh ag baint úsáide as femtosecond XFEL dírithe ar shampla nanocriostal sileacain. Léirigh a dtorthaí, a foilsíodh i Litreacha Athbhreithnithe Fisiciúla, laghdú suntasach ar dhéine díraonta X-gha nuair a sháraigh déine an léasa tairseach ar leith. Trí ionsamhlúcháin, bhí siad in ann na cúpla feimtosoicindí tosaigh den idirghníomhaíocht ábhar solais a nochtadh, rud a d'fhág go raibh na hadaimh laistigh den ábhar scrofa.

Roimhe seo, dhírigh staidéir ar idirghníomhaíochtaí ábhar-pulse laistigh den raon déine seo go príomha ar ábhair sa chéim gáis. Chun aghaidh a thabhairt ar an mbearna seo, rinne na heolaithe a dturgnamh ag saoráid SACLA sa tSeapáin, ag ionradaíocht samplaí sileacain 10-μm-tiubh le dhá dhéine bhíoma éagsúla: 2.1 × 1016 W/cm2 agus 4.6 × 1019 W/cm2. Rud suimiúil, thug siad faoi deara go raibh na híomhánna díraonta a tháirgtear ag déine léas níos airde suas le 50% níos ísle ná mar a ceapadh.

Leag an t-údar Beata Ziaja-Motyka ó Institiúid na Fisice Núicléiche in Acadamh Eolaíochtaí na Polainne béim, cé go bhfuil sé iomasach glacadh leis go mbeadh íomhánna díraonta níos soiléire mar thoradh ar chomhaireamh fótóin níos airde, go bhfuil tairseach ann – tuairim is na mílte trilliún vata in aghaidh an cheintiméadar cearnach. – thar a lagaíonn an comhartha díraonta.

Chun an paradacsa seo a réiteach, d'iompaigh an fhoireann taighde ar insamhaltaí agus fuair siad amach go ndearna na fótóin ardfhuinnimh (11.5-keV) ó na bíoga déine ní hamháin leictreoin valence a dhíbirt ach freisin leictreoin as sliogáin níos doimhne níos gaire don núicléas adamhach. Go bunúsach bíonn tionchar ag na poill domhainbhlaosc seo ar na “fachtóirí scaipthe adamhach” a bhfuil ról acu maidir le torthaí díraonta a chinneadh. Go háirithe, tarlaíonn an t-ianú seo ar fad laistigh den chéad 6 femtoseconds den idirghníomhaíocht ábhar solais.

Ag bogadh ar aghaidh, tá súil ag an bhfoireann go réiteoidh a gcuid oibre an bealach d'fheidhmchláir nua radaíochta XFEL ard-déine, mar fhorbairt feistí optúla nuálacha le haghaidh giorrú bíge sa réimeas X-gha. Ina theannta sin, d’fhéadfaí feabhas a chur ar chruinneas atógáil struchtúir adamhacha 3D ó íomhánna díraonta taifeadta má thuigtear conas a fhreagraíonn adaimh éagsúla do bhioga ultrafast X-gha.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

Cad is díraonadh X-gha ann?

Is éard is díraonadh X-ghathanna ann ná scaipeadh X-ghathanna ag struchtúr adamhach nó móilíneach ábhair, rud a chuireann ar chumas eolaithe socrú adamh nó móilíní laistigh de chriostail nó de shubstaint chriostail eile a chinneadh.

Cad is léasair X-ghathach saor-leictreon (XFEL) ann?

Is cineál léasair é léasair saor-ghathach X-ghathach (XFEL) a ghineann bíoga X-ghathaithe atá an-dian agus comhleanúnach. Is uirlisí cumhachtacha iad XFELs a úsáidtear i dtaighde eolaíoch chun struchtúr agus dinimic ábhar éagsúla a imscrúdú.

Cén tionchar a bhíonn ag bíoga dian-X-gha ar struchtúir ábhair?

Is féidir le bíoga X-gha diana athruithe suntasacha a chothú i struchtúir ábhar. I gcás an staidéir seo, nuair a sháraigh déine an bhíoma tairseach áirithe, thit déine díraonta X-gha, rud a léiríonn go ndearnadh scrambled ar na hadaimh laistigh den ábhar. Cuireann na torthaí seo lenár dtuiscint ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn ábhair le bíoga X-gha diana agus d’fhéadfadh feidhmchláir nua a bheith mar thoradh orthu i réimsí ar nós giorrú bíge agus atógáil struchtúir adamhach 3D.