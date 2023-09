Réaltfhisiceoirí Faigh amach Ráta Mear Tomhaltas Poill Dubha Sár-ollmhór

Tá staidéar ceannródaíoch faoi stiúir Ollscoil Northwestern tar éis dúshlán a thabhairt do thuairimí a bhí ann roimhe seo faoi nósanna beathaithe na bpoll dubh ollmhóra. Murab ionann agus an nóisean go n-ídíonn na poill dhubha seo ábhar go mall, léiríonn insamhaltaí 3D ardghléine nua go bhfuil ráta tomhaltais i bhfad níos tapúla acu.

Léiríonn an staidéar go ndéanann sníomh poill dhubha an spás-am thart timpeall orthu a shaobhadh, rud a fhágann go bhfuil an guairneán gáis ar a dtugtar an diosca breisithe briste óna chéile. Cruthaíonn an próiseas seo fo-dhioscaí laistigh agus lasmuigh, agus na poill dhubh ag caitheamh an fhodhiosca istigh ar dtús. Ansin casann smionagar ón bhfodhiosca seachtrach isteach, ag líonadh an fholús atá fágtha ag an bhfáinne istigh caite, ag cur tús le timthriall tomhaltais eile. Tugann an taighde nua seo le fios go dtarlaíonn an próiseas itheacháin agus athlíonta ionadh go tapa, ag tógáil ach cúpla mí.

Féadfaidh timthriallta tomhaltais sciobtha na bpoll dubh ollmhóra iompar míchruinn rudaí áirithe i spéir na hoíche, mar chuasáir, a mhíniú. Tá cáil ar Quasars mar gheall ar a bheith ag éirí go tobann agus as imeacht gan mhíniú. Tugann an staidéar le fios go bhféadfadh an t-athrú mór ar ghile a breathnaíodh sna rudaí seo a bheith mar thoradh ar scrios agus athlánú réigiúin istigh an diosca fabhraithe.

Bhí deacrachtaí ag teoiricí roimhe seo maidir le dioscaí creidiúnaithe a gcuid gile uaineach agus maolú tobann a mhíniú. Tá ró-shimpliú ar a n-iompar ag an toimhde go bhfithis gás agus cáithníní poill dhubha san eitleán agus sa treo céanna le casadh an phoill dhubh. Mar sin féin, léiríonn na insamhaltaí nua go bhfuil an réigiún thart ar phoill dhubh an-chaotic agus suaite.

Chuir na insamhaltaí san áireamh dinimic gáis, maighnéadas, agus coibhneasacht ghinearálta agus leag siad béim ar éifeachtaí tarraingthe fráma. Tarraing poill sníomh dubh an spás timpeall orthu, ag cruthú gáis ó chodanna éagsúla den diosca imbhualadh agus a thiomáint níos gaire don poll dubh. Cruthaíonn an t-imbhualadh seo suaití geala a bhrúnn ábhar i dtreo an phoill dhubh.

De réir mar a éiríonn warping an diosca fabhraithe níos suntasaí, tosaíonn an réigiún is faide istigh a scaradh ón gcuid eile den diosca agus wobble go neamhspleách. Is é an toradh a bhíonn air seo ná na fo-dhioscaí inmheánacha agus seachtracha a stróiceadh agus a scoilteadh, rud a chuireann tús leis an bhfuadar beathaithe. Eascraíonn ábhar ón diosca seachtrach isteach ar an diosca istigh, rud a thiomáint níos gaire don pholl dubh le haghaidh tomhaltais. Tarraingíonn fórsa imtharraingteach an phoill dhubh gás ón gcuid amuigh ansin chun an limistéar istigh a bhí folamh roimhe seo a athlánú.

D'fhéadfadh an tuiscint nua seo ar ráta tomhaltais tapa na bpoll dubh ollmhóra léargais a sholáthar ar an bhfeiniméan mistéireach a bhaineann le cuasáir athraithe cuma. Aistríonn na quasars seo idir stáit gheala agus dhorcha in achar ama réasúnta gearr. Bíonn deacrachtaí ag teoiricí clasaiceacha an cealú gasta agus athlíonadh gile a breathnaíodh sna réada seo a mhíniú.

Tugann an staidéar a rinne Ollscoil an Iarthuaiscirt léargas ar dhinimic chasta na bpoll dubh ollmhóra agus a ndioscaí fabhtála, ag tabhairt dúshlán na dtoimhdí roimhe seo agus ag soláthar tuiscint níos doimhne ar na cuspóirí is foircní na cruinne.

Foinsí:

