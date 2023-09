Éilíonn CCFG go ndéanfadh réaltbhuíonta Satailíte Comhordú le Réalteolaithe chun Cur isteach a Íoslaghdú

Tá ceadúnais Iceye and Planet, dhá oibreoir réaltbhuíon satailíte, tugtha cothrom le dáta ag an gCoimisiún Cumarsáide Feidearálach (FCC), chun a cheangal orthu oibriú le réalteolaithe chun an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag a gcuid satailítí ar réalteolaíocht talamh-bhunaithe a mhaolú. Chuir Iceye ocht satailít lena réaltbhuíon, agus chuir Planet seacht gcinn dá satailítí íomháithe ardtaifigh Pelican atá le teacht. Ceanglaítear ar an dá chuideachta anois comhordú a dhéanamh leis an bhFondúireacht Eolaíochta Náisiúnta (NSF) chun teacht ar chomhaontú atá inghlactha go frithpháirteach chun éifeachtaí a gcuid satailítí ar réalteolaíocht optúil ar talamh a íoslaghdú.

Leanann an comhaontú le déanaí seo riachtanas an FCC do SpaceX, a d'oibrigh amach go deonach comhaontú comhordaithe leis an NSF chun aghaidh a thabhairt ar imní faoi thionchar réaltbhuíon Starlink ar an réalteolaíocht. Cé nach bhfuil rioscaí móra ag baint le réaltbhuíonta aonair cosúil le réaltbhuíon Iceye agus Planet, tá imní ar réalteolaithe go bhféadfadh éifeacht chomhiomlán na réaltbhuíonta móra iomadúla cur isteach ar bhreathnuithe réalteolaíocha.

Tá réalteolaithe ag comhoibriú go gníomhach le SpaceX agus le cuideachtaí eile chun gile na satailítí a laghdú, lena n-áirítear Starlink, chun a dtionchar ar an réalteolaíocht a íoslaghdú. Is é an sprioc a chinntiú nach bhfuil réaltbhuíonta satailíte níos gile ná méid 7. Tá an NSF ag obair freisin ar chomhaontuithe comhordaithe le OneWeb agus Amazon dá réaltbhuíonta. Tá comhaontú OneWeb críochnaithe, agus tá an plé le réaltbhuíon Kuiper Amazon sna céimeanna deiridh.

Mhol réalteolaithe an FCC as dul i ngleic lena n-imní agus tá siad buíoch as na hiarrachtaí atá déanta ag cuideachtaí satailíte chun trasnaíocht a mhaolú. Leanfar leis an gcomhoibriú seo idir réaltbhuíonta satailíte agus pobal na réalteolaíochta do chórais amach anseo, lena n-áirítear réaltbhuíonta den dara glúin atá beartaithe ag cuideachtaí ar nós OneWeb.

