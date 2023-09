Teicníc Nua chun Micrifheistí Leictreafóireacha a Dhéanamh chun Fluaraiseacht a Bhrath

Bronnadh Gradam Gnóthachtála Saoil AES ar James Landers ó Ollscoil Achadh an Iúir mar gheall ar an méid iontach a rinne sé i réimsí na leictreafóiréis, an leictreafóiréis agus na réimsí gaolmhara. D'fhoilsigh Landers páipéar le déanaí a phléann teicníocht nua chun micreafheistí leictreafóiréiseacha a dhéanamh chun fluaraiseacht a bhrath.

Baineadh úsáid go forleathan as leictreafóiréis ribeach (CE) i dul chun cinn bitheolaíochta mhóilíneach chun anailís a dhéanamh ar aigéad polanúicléach, próitéiní, agus móilíní beaga. Tá rogha eile níos dlúithe agus níos tapúla ar CE curtha ar fáil ag sliseanna micreashreabhach. Mar sin féin, ní raibh micrishliseanna atá ar fáil ar an tráchtála éifeachtach ó thaobh costais do shaotharlanna taighde. Chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo, d’fhorbair Landers agus a fhoireann modh monaraithe ar a dtugtar “priontáil, gearrtha agus lannú (PCL)” ag baint úsáide as ábhair agus trealamh coiteann oifige.

I measc na buntáistí a bhaineann le micreafheistí electrophoretic a chruthú tá amanna anailíse tapa mar gheall ar fhad éifeachtach gearr an ribeach. Dúshlán amháin a bhí ann bealaí deighilte a chruthú le toisí beaga trasghearrtha. Léirigh taighde Landers go bhféadfaí micrishlis leictreafóiriteach a dhéanamh trí úsáid a bhaint as an gcur chuige PCL. Fuair ​​​​siad amach freisin go bhféadfaí fluaraiseacht ard chúlra a shárú trí úsáid a bhaint as bileoga timthriallach copolymer olaifín (COC).

Léirigh an taighde go bhféadfadh micreafheistí leictreafóiréiseacha a chruthaítear tríd an modh PCL polaiméir criathar a luchtú go héifeachtach isteach san ailtireacht scaradh agus scaradh DNA le réiteach ard a bhaint amach. Soláthraíonn an teicníocht seo modh simplí, tapa agus cost-éifeachtach chun ailtireacht leictreafóiriteach fréamhshamhail a ghiniúint le haghaidh tástála a bhaineann go sonrach le feidhmchlár.

Cé go bhféadfadh imní a bheith ann maidir le húsáid toner printéirí tráchtála san ailtireacht mhicrea-shreabhach, níl aon fhianaise ann go gcuireann toner isteach ar fheidhmíocht. Tá teorainn leis an gcur chuige PCL sa mhodh a úsáidtear chun cainéil a ghearradh, a bhfuil teorainneacha réitigh aige faoi láthair maidir le deighiltí ardtaifigh.

Leag Landers béim ar nádúr ildisciplíneach na micrishreabhán, a éilíonn saineolas i réimsí éagsúla cosúil le ceimic orgánach, ceimic chliniciúil, bithcheimic agus innealtóireacht. Bhí sé ríthábhachtach comhoibriú le ranna éagsúla chun dúbailt iarrachtaí a sheachaint agus chun forbairtí ar mhicrea-shreabhach a luathú.

Bhí an t-aiseolas a fuarthas ar fhorbairtí Landers thar a bheith dearfach, rud a chuir an rath i leith na mac léinn céimithe gealaí agus an timpeallacht a chuidíonn le nuálaíocht. Tá an poitéinseal ag an teicníocht nua seo chun micrifheistí leictreafóireacha a dhéanamh chun brath fluaraiseachta a réabhlóidiú i réimsí éagsúla taighde.

