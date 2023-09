Seolann SpaceX 22 Satailít agus FAA ag Moladh Riail Nua chun Smionagar Spáis a Laghdú

D’éirigh le SpaceX 22 satailít a sheoladh dá “réaltbhuíon” Starlink isteach i bhfithis íseal-domhain. Cuireadh na satailítí isteach sa spás ag roicéad Falcon 9 ó Stáisiún Fórsa Spáis Rinn Canaveral i Florida. D'éirigh le teanndáileog na chéad chéime den roicéad teacht i dtír ar bháirse san aigéan. Ba é an misean seo an 17ú eitilt don teanndáileog chéad chéime, a sheol ualaí pála éagsúla roimhe seo lena n-áirítear misin GPS agus Starlink.

Go gairid tar éis an tseolta seo, d'fhógair an Riarachán Eitlíochta Feidearálach (FAA) riail bheartaithe a bhfuil sé mar aidhm aige fás smionagar fithiseach ó eitiltí spáis tráchtála a theorannú. Is é sprioc an FAA an baol imbhuailtí le spásárthaí agus satailítí a íoslaghdú agus timpeallacht spáis inbhuanaithe a chur chun cinn. Tá smionagar fithiseach ina bhagairt ar eitilt spáis daonna agus ar sheirbhísí satailíte amhail cumarsáid agus monatóireacht aimsire.

Cheanglódh an riail atá beartaithe ar chuideachtaí cosúil le SpaceX céimeanna uachtaracha a gcuid roicéid a dhiúscairt ar cheann de chúig bhealach. Bheadh ​​orthu iontráil rialaithe a dhéanamh, an chéim uachtarach a bhogadh chuig fithis stórála nó reilig nach bhfuil chomh plódaithe, é a sheoladh ar fhithis éalú ón Domhan, an smionagar a bhaint laistigh de chúig bliana trí bhruscar a bhaint go gníomhach, nó diúscairt atmaisféarach neamhrialaithe a dhéanamh. Tá sé mar aidhm ag an FAA an riosca do dhaoine ar an talamh agus ar eitilt a mhaolú trí theorannú a dhéanamh ar athiontráil neamhrialaithe na gcéimeanna uachtaracha.

Ailíníonn riail bheartaithe an FAA le cleachtais maolaithe smionagar fithiseach an rialtais SAM dá mhisin spáis. Foilseofar é go luath sa chlár feidearálach, ag cur tús le tréimhse tuairimí poiblí 90 lá. I mí Iúil, bhí os cionn 23,000 réad fithiseach níos mó ná timpeall ceithre orlach. Leagadh béim ar an ngá atá le láimhseáil fhreagrach ar bhruscar spáis mar gheall ar theagmhais mar thángthas ar bhruscar SpaceX sna Sléibhte Sneachta agus pléascadh roicéad gan fhoireann i mí Aibreáin as a d’fhág gur thit smionagar in aice le cathair bheag.

